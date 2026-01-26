Un hombre y una mujer evacuados al hospital tras incendiarse la cocina de un piso en Sevilla

Archivo - Camión de bomberos. Imagen de archivo. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han resultado heridos y evacuados al hospital al incendiare la cocina de un piso en Sevilla, según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

En torno a las 16,00 horas, un ciudadano ha llamado al teléfono 112 para informar del incendio en una cocina de un piso de un inmueble situado en la calle Fernando IV de la capital hispalense.

Tras ello, la sala coordinadora de emergencias dio aviso a los bomberos, a la Policía Nacional, a la Policía Local, al Cecop y al Centro de Emergencias Sanitarias. Fuentes sanitarias han confirmado el traslado de un varón de 71 años y de una mujer de 72 al Hospital Virgen del Rocío.