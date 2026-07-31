Evacuado un trabajador en helicóptero al herirse en una pierna en una fábrica de mantecados de Estepa (Sevilla)

Archivo - Imagen de archivo de la evacuación de un paciente en un helicóptero del 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ESTEPA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

Un trabajador ha tenido que ser evacuado al hospital este viernes, herido de una pierna, tras sufrir un accidente laboral en una fábrica de mantecados ubicada en la calle Severo Ochoa, en el municipio de Estepa (Sevilla).

Según ha detallado el servicio de Emergencias 112 Andalucía consultado por Europa Press, el servicio de emergencias del 061 ha emitido un aviso a las 11,20 horas, con el aviso de que un hombre había sufrido heridas graves en un pie al quedar "aplastado o atrapado" por una herramienta. Tras recibir el aviso, 112 ha activado a sanitarios y a la Guardia Civil.

De esta manera, 061 ha evacuado al herido en helicóptero, sin que hayan trascendido más datos del suceso.