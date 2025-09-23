Evacuados dos heridos por el incendio de un camión en Carmona que ha obligado a cortar la A-4 sentido Sevilla

Corte en la A-4 a la altura de Carmona (Sevilla) por el incendio de un camión - DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido evacuadas al hospital tras resultar heridas en un accidente de tráfico entre dos camiones, uno de ellos incendiado, registrado en la madrugada de este martes 23 de septiembre en la A-4 a la altura de la localidad sevillana de Carmona.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el siniestro se ha producido en el kilómetro 490 de la A-4 y ha obligado a cortar el tráfico hacia Sevilla capital.

Por su parte, el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ha detallado que en el siniestro se han registrado dos heridos que han sido evacuados al hospital.