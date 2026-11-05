Evanescence llega Sevilla de la mano de Icónica Occident Sevilla Fest el próximo 29 de junio

Archivo - La banda Evanescence. Archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La banda estadounidense Evanescence actuará el próximo 29 de junio en el marco del Icónica Occidente Sevilla Fest 2027, una oportunidad para que el público pueda reencontrarse con esta banda de rock y descubrir una nueva faceta de la misma tras el lanzamiento de 'Sanctuary', su sexto álbum.

Liderada por la vocalista Amy Lee, Evanescence irrumpió en la escena internacional a comienzos de los años 2000. Su álbum de debut, Fallen, se convirtió en uno de los lanzamientos más destacados del siglo XXI, obtuvo dos premios GRAMMY y alcanzó la certificación de disco de diamante en Estados Unidos.

En 2025, Evanescence alcanzó por primera vez el número uno de la lista Billboard Mainstream Rock Airplay con 'Afterlife', tema creado para la serie de Netflix Devil May Cry.

Publicado el 5 de junio de 2026, Sanctuary representa un nuevo capítulo en la evolución musical de Evanescence. El álbum combina guitarras contundentes y voces expansivas con algunas de las composiciones más introspectivas y vulnerables de la banda hasta la fecha, manteniendo sus raíces sonoras e incorporando una producción contemporánea.