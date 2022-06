El evento Marketing Hub de ESIC Sevilla reúne a marcas y profesionales en marketing y economía digital

SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El evento Marketing Hub Sevilla de ESIC Sevilla, una de las citas anuales del marketing y la economía digital, ha reunido a marcas y profesionales "referentes" dentro del sector con el propósito, una edición más, de "compartir los mejores ejemplos de acciones, aprendizajes y experiencias de marketing digital, comunicación y negocios digitales aplicado en todos los sectores".

Patricia Cuevas, directora del campus en Sevilla, ha sido la encargada de inaugurar la jornada, en la que ha dado la bienvenida a los participantes destacando que "volvemos a conectar y a conocer lo último del marketing y la economía digital", tal y como ha subrayado ESIC Sevilla este viernes en una nota.

En la primera intervención, 'El mundo de los pagos en el foco de la innovación: nuevas tendencias', de Inés Monguilot, directora de Marketing y Publicidad de Kutxabank, esta directiva ha revelado que, en la actualidad, el 92% de los pagos son mediante contactless, y ha apostillado: "Comprar es súper sexy, pero pagar no nos gusta a nadie. El objetivo es que pase desapercibido. Es lo que llamados pagos invisibles".

En la segunda intervención, Jesús Hernández Ruiz, CEO de A04Media, profesor y asesor de la Comisión Permanente de UN Futures de la ONU, titulada 'Nuevas tecnologías que impactan en el negocio', ha llamado la atención sobre el hecho de que "hay un gran secuestro de la comunicación y de la innovación. Hemos perdido el control de la comunicación y la tecnología".

En este sentido, ha aportado soluciones como que "lo que no hacen las grandes empresas, no lo podemos hacer nosotros", destacando el papel esencial de la formación. "Necesitamos más formación que nunca. Si no tienes formación continua estás fuera del negocio del marketing", ha apuntado.

La tercera sesión monográfica de Marketing Hub Sevilla 2022, 'Innovation Series: Metaverse Impact in Real Life', ha corrido a cargo de María Albalá, directora de HUB de Innovación en el Instituto de Innovación de ESIC Business & Marketing School (Icemd), que ha ofrecido "claves" para entender el impacto en la vida real del metaverso.

"Pensemos el metaverso como momento. Es un punto de inflexión donde tu vida real y digital pasan a ser una", ha asegurado. Sobre su propósito, ha sostenido que "hay que pensar que la gente que viene a verme en el metaverso lo hace para pasar tiempo conmigo, con mi marca y así ganar enganche emocional".

A continuación, se ha celebrado una mesa redonda con tres casos de éxito de empresas andaluzas, como es el caso de City Sightseeing, Cover Manager y Forma 5 que han compartido "las claves de sus logros, los aprendizajes a lo largo de su trayectoria, las campañas y las acciones destacables, los errores y retos salvados, como la pandemia, y sus planes de futuro integrando nuevas tecnologías, como la realidad aumentada y virtual, el metaverso, el uso de los datos e inteligencia artificial".

Patricia Cuevas ha clausurado este Marketing Hub Sevilla 2022 seguido del networking donde los profesionales han intercambiado impresiones, contactos y buscado las sinergias de negocio. Este evento cuenta con el apoyo de las empresas colaboradoras de los ponentes y el patrocinio de Coca-Cola Europacific Partners.

La agenda de eventos de ESIC Sevilla está activa durante todo el año y puede conocerse su programación a través de sus redes sociales y su página web. La próxima convocatoria de puertas abiertas de la escuela es el 30 de junio con el evento Summer Night.