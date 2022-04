El ex guitarrista y fundador de Manowar Ross Boss toca este jueves en la Sala X de Sevilla

SEVILLA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ex guitarrista y fundador de Manowar Ross Boss Friedman, quien creó la citada y famosa banda de heay metal junto a Joey DeMaio y es miembro de los Dictators, grupo del Punk neoyorkino, visita este jueves por la noche la Sala X de Sevilla para un concierto en directo.

El ex guitarrista y fundador de Manowar podría considerarse como uno de los músicos más íntegros del Heavy Metal. Ahora desembarca en Sevilla junto a su banda Ross The Boss en el marco de una extensa gira de nueve fechas en la Península Ibérica para presentar su nuevo disco de estudio "Born Of Fire" y los grandes éxitos en los que ha participado Ross The Boss con su banda original Manowar.

"Born Of Fire" es su último lanzamiento discográfico, publicado el pasado mes de marzo con AFM Records. Una cita que muchos fans del Heavy Metal esperan para volver a escuchar en directo grandes temas de Manowar y alguna de las nuevas creaciones de Ross The Boss.

Junto a Ross The Boss, participan en la gira Cobra Spell y Dark Embrace. La parte más oscura del cartel viene con los gallegos Dark Embrace, presentando nuevo disco, el sucesor de su "The Call Of The Wolves", que les ha valido girar con grandes nombres por la geografía nacional.