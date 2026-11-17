Archivo - El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández y los ex gerentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) Antonio Toro Barba y Alejandra María Rueda Cruz se han acogido este martes a su derecho a no declarar tras ser citados como investigados ante la plaza de Instrucción 6 de Sevilla en la fase de instrucción de la causa en la que se investigan las presuntas irregularidades en relación a los cursos de formación, si bien el primero ha aseverado que tras 12 años de instrucción prefiere "no opinar de la Justicia".

"No quiero opinar de la Justicia 12 años después. Es la primera vez desde que esto se inició que me han llamado a declarar, pero me he acogido a mi derecho a no declarar. El tiempo es más que oro en Justicia, hay un refrán que lo dice", ha expresado en declaraciones a los periodistas a las puertas de los juzgados del Prado de San Sebastián, si bien ha defendido su inocencia.

Cabe mencionar que la causa comenzó en 2014, aunque fue archivada en 2016 y, posteriormente, reabierta en el año 2019 tras ser recurrido este sobreseimiento. Los peritos de la Intervención General del Estado (IGAE) y de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA) han tardado seis años en presentar los informes solicitados, según han precisado a esta agencia fuentes judiciales.

La Fiscalía Anticorrupción, según estas mismas fuentes, ha mostrado su intención de volver a archivar la causa, mientras que algunos de los letrados responsables de la defensa consideran que está "caduca". Sobre la postura del Ministerio Público, Fernández ha apuntado que "no estaba" en Sala y que prefiere no opinar al respecto.

La causa arrancó en el año 2014 y se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental, en relación con la gestión de las subvenciones a la formación profesional para el empleo entre 2009 y 2012.