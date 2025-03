El éxito de la torta de aceite de Inés Rosales en el Foro Mujer Sociedad de Sevilla

SEVILLA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Branding, Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del grupo Inés Rosales, Ana Moreno, ha intervenido en el Foro Mujer Sociedad de Sevilla con la ponencia 'Una experiencia a tortas'. La charla coloquio se celebró este jueves a las 19,00 horas, en el Centro Cultural José Luis García Palacios, en el salón de actos de la Fundación Caja Rural del Sur de Sevilla.

Según ha informado el Foro Mujer Sociedad en una nota, Ana Moreno, desde muy joven, se vio inmersa en el mundo de Inés Rosales, compañía fundada hace 115 años, en la que su padre ha sido una figura decisiva. Con una sólida formación en marketing y comunicación, Ana ha convertido el ADN de la empresa en una auténtica historia de éxito, integrando innovación, calidad y tradición en cada paso.

Entre sus logros han destacado "su labor de liderazgo y visión impulsando la imagen de una marca que no solo preserva una receta tradicional, sino que también se adapta a las nuevas tendencias sin renunciar a su esencia". La marca ha mantenido estándares de excelencia, combinando el trabajo artesanal con procesos de I+D+I. Y, por último, su labor ha sido reconocida con el Premio Andalucía del Turismo, testimonio de su impacto tanto en el ámbito gastronómico como en el turístico.

Es la mayor de cinco hermanos y "la hija de Juan y Carmen", como ella se define. Su padre es el presidente de la compañía aljarafeña Inés Rosales, de la que ella es "parte fundamental". En la fábrica de la empresa se hacen más de 300.000 tortas diarias que van a parar a más de 37 países. Algo de lo que se siente orgullosa Ana Moreno (Cádiz, 1972), conocida como Ana Torta en la agenda telefónica de muchos de sus amigos.

En este evento, se descubrió su visión sobre "cómo mantener viva la esencia artesanal sin renunciar a la innovación" y se exploró la historia de éxito de la compañía Inés Rosales, un referente de excelencia en el ámbito gastronómico y turístico. En 2025, Inés Rosales espera aumentar el volumen de ventas en exportación, después de vender un total de 11 millones de unidades de Tortas de Aceite y 450.000 kilogramos de otras variedades de sus productos.

En su opinión ha explicado cómo las tortas de Inés Rosales es un producto original y hecho a mano con ingredientes naturales y una receta tradicional. "Nuestras tortas son únicas en el mundo y, a veces, cuesta explicarlas. Incluimos una envuelta que hace que te pares y se convierta en una experiencia. Ninguna es igual. Siempre es algo nuevo. No sólo somos alimentación, sino cultura que nos representa como Marca España y está en una ciudad resultante de la mezcla de civilizaciones".

Así, ha continuado, "están realizadas por mujeres, su sensibilidad es diferente y se traslada al producto la delicadeza, las tortas sevillanas son un producto sin lactosa y sin huevo por receta original. No han tenido que eliminar nada. Sí tenemos que sumar. El problema de nuestra actividad es que no es un sector, nuestra innovación es I+D+I de Inés Rosales".

Además, matizó el papel de la mujer porque la empresa la fundó una mujer y debió ser una revolucionaria y valiente. "Bajaba a diario para salir a vender fuera de su pueblo, ella entendió que no era producto local y ahora es universal". En los cursos que se hacen de selección de personal "vemos que no llama la atención de los hombres, no logramos captar mercado laboral masculino debido a la dificultad que supone el tamaño de la mano necesario para fabricarlas", han indicado.

En su charla-coloquio, compartió su experiencia personal y profesional en la que ha destacado "el papel de la mujer en la toma de decisiones, la gestión del talento y la sostenibilidad empresarial, abordando cómo se fomenta el liderazgo femenino dentro del Grupo Inés Rosales, la conciliación, el desarrollo profesional y el empoderamiento de las mujeres en la empresa, así como la importancia de una visión de negocio sostenible y con impacto social". Junto a su actividad fabril y comercial, "la compañía está comprometida con otros objetivos en materia de responsabilidad social corporativa y cuidado del medioambiente, siempre alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)", ha añadido.

Igualmente ha reflexionado sobre "los desafíos en un mercado globalizado y cómo mantener la esencia de una empresa tradicional sin perder competitividad, explorando la incorporación de nuevas estrategias en la gestión empresarial". La trayectoria centenaria de Inés Rosales coincide con la elaboración de su producto estrella la Torta de Aceite Original, que goza de un reconocimiento tanto a nivel local como internacional e institucional, al ser uno de los pocos productos que se elabora bajo el reconocimiento de Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) por la Unión Europea.

En definitiva, ha compartido sus experiencias personales y aprendizajes de su trayectoria, ofreciendo consejos para mujeres que buscan crecer profesionalmente o emprender. Ha hablado del papel de las redes de apoyo y formación para el liderazgo femenino para concluir con una reflexión final sobre el papel de la mujer en el tejido empresarial y la sociedad. Finalmente, el acto ha contado con un espacio muy interesante para la interacción con las asistentes.

FORO MUJER Y SOCIEDAD DE SEVILLA

El Foro Mujer Sociedad de Sevilla tiene el objetivo de promover encuentros y comunicación entre mujeres profesionales con experiencia, comprometidas con la sociedad, con el fin de ayudar al crecimiento personal, familiar, profesional y social de las mujeres.

La mujer "aporta un valor diferencial, desde la diversidad y la complementariedad, considerando la importancia de la familia y el trabajo, desde su propia perspectiva, en su profesión y en su entorno". Es un reto de los hombres y las mujeres de este tiempo "integrar la vida familiar y profesional transformando desde dentro las estructuras sociales".

Finalmente, este encuentro es una iniciativa de mujeres profesionales y directivas, inspirada en el 'Women's Lobby', un proyecto del Centro Internacional de Trabajo y Familia del IESE Business School - University of Navarra y ha contado con el asesoramiento de la profesora Nuria Chinchilla Albiol.