Expertos de Europa, América, Asia y Oceanía asisten en la US (Sevilla) al vuelo de prueba de drones bio-inspirados

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio de Robótica GRVC de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US), dirigido por Aníbal Ollero, y el Grupo de Robótica y Mecatrónica de la Universidad de Twente han organizado durante los días 21 y 22 de septiembre el taller 'Energy-efficient flapping-wing robots'.

En estas jornadas, celebradas en en las instalaciones del GRVC, han participado más de una decena de expertos de Europa, América, Asia y Oceanía especializados en robots y vehículos aéreos no tripulados de ala batiente, que han compartido los resultados obtenidos por diferentes métodos y han realizado varias demostraciones en interior y exterior, tal como ha detallado la US en una nota de prensa.

Las demostraciones han consistido en unas pruebas de maniobrabilidad y manipulación de robots de alas batientes que simulan el vuelo de los pájaros. Durante el primer experimento se ha demostrado la capacidad de posado del prototipo en una rama simulada, utilizando una garra robótica para sujetarse, imitando así el posado de los pájaros.

Para ello, se ha ejecutado un vuelo en línea recta con control de altura y de velocidad, reduciendo la velocidad al mínimo en el momento del posado. En los últimos metros, se ha realizado también un ajuste con la garra para "apuntar" hacia la rama. Durante el segundo experimento, se ha demostrado la maniobrabilidad de estos dispositivos manteniendo una trayectoria de vuelo circular durante varias vueltas en un espacio cerrado.

El encuentro se enmarca dentro del proyecto euROBIN y recoge las sinergias y los resultados de las investigaciones realizadas en las inciativas ERC Advanced Grants Griffin (General compliant aerial Robotic manipulation system Integrating Fixed and Flapping wings to increase range and safety) y Portwings.

Durante este pasado jueves y este viernes 22 de septiembre se ha discutido la validación de los modelos mediante métodos como CFD, túneles de viento y sistemas de seguimiento del movimiento. También se han puesto a prueba aspectos como la aplicabilidad y las diferencias entre prototipos reales de alas batientes (robots bio-inspirados) diferenciándolos por características como su tamaño y comportamiento.

Asimismo, se han abordado distintas estrategias de control, haciendo hincapié en la combinación óptima de aleteo y planeo para realizar misiones energéticamente eficientes bajo determinadas condiciones de viento. El taller ha incluido también la modelización, el control y la comprobación de la autonomía en maniobras como la evitación de obstáculos, el aterrizaje y el posado en superficies similares a ramas, con el objetivo de imitar comportamientos y entornos similares a los que se encuentran al aire libre. Por otro lado, se ha estudiado la aplicación de los métodos en robots de alas batientes como E-flap y Robird, discutiendo también la transferibilidad a nivel de hardware y software.