Expertos del Virgen del Rocío y CTA de Diputación de Sevilla reducen al 50% la hepatitis C en pacientes con adicciones

Un equipo multidisciplinar formado por profesionales del Hospital Virgen del Rocío y del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) de Torrreblanca, perteneciente a la Diputación de Sevilla, ha puesto de manifiesto el "impacto directo y positivo" de acercar el diagnóstico y el tratamiento a las personas con problemas de adicciones, tradicionalmente alejadas del sistema sanitario.

Alineados con el objetivo de la OMS de la eliminación definitiva del virus de la Hepatitis C para 2030, desde la Unidad de Patología Digestiva del Hospital Virgen del Rocío se propuso un proyecto de microeliminación del virus a los pacientes con adicciones a opiáceos que estuvieran en contacto y en tratamiento en los centros de Polígono Sur y de Torreblanca, dependientes del Diputación de Sevilla.

Según ha informado la institución provincial en una nota, todo el proceso diagnóstico se realizó en el propio Centro de Tratamiento de Adicciones de Torreblanca, adscrito al área de Cohesión Social e Igualdad de la institución provincial, para favorecer la accesibilidad de los participantes al tratamiento.

Asimismo, ha detallado que se realizó un cribado de 258 pacientes, detectando que el 48,6% tenía anticuerpos frente al virus y el 20,9% presentaba una infección activa, siendo puestos todos estos últimos en tratamiento mediante una cita personalizada a los pocos días.

El estudio, publicado en la Revista Española de Enfermedades Digestivas, pone de manifiesto importantes desafíos en el seguimiento de los pacientes tras el tratamiento. A su juicio, "la precariedad laboral, el estigma asociado a la adicción o la falta de acceso estable a la atención médica" son factores "negativos" para esta población.

De este modo, mediante un "innovador" sistema de cribado en un solo paso, el equipo detectó que el 44,6% de los pacientes presentaban anticuerpos frente al virus y de estos un 20,9% mostraba infección activa, que posteriormente fue tratada con antivirales de acción directa altamente eficaces.

Los responsables del proyecto han destacado el diagnóstico precoz y un tratamiento integral como factores relevantes para alcanzar el objetivo de "eliminar la hepatitis C como problema de salud pública".

Además, la Diputación ha indicado que ya en el año 2018, otro CTA de la institución provincial fue reconocido con Certificado 'Hepcelentes', por su compromiso con la eliminación de la Hepatitis C.

El cribaje se inició en el CTA del Polígono Sur, aportando resultados muy positivos, realizándose un cribado de más de 200 usuarios en tratamiento con metadona, los cuales fueron derivados directamente al centro hospitalario donde se les prescribió el tratamiento correspondiente. Actualmente, se continúa con la colaboración interadministrativa entre ambos centros sanitarios.