Exposición artística y Encuentro de Experiencias Creativas de Cultura Urbana en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Publicado 18/02/2020 16:04:21 CET

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha organizado dos nuevas nuevas citas relacionadas con la cultura urbana. Así, la exposición de obras artísticas dedicadas el graffiti comenzará este viernes y el 'Encuentro de Experiencias Creativas de Cultura Urbana' este domingo.

Los eventos, de entrada abierta y gratuita, están organizados por la Delegación de Juventud como apoyo a los jóvenes creadores. Así lo ha explicado la teniente de alcalde y responsable de Juventud, Rosa Carro, acompañada de dos representantes del sector creador juvenil, el artista Manuel García y el productor sociocultural, Samuel Chaparro.

Jóvenes locales mostrarán diversos talentos este domingo en el Centro San Miguel con el 'Encuentro de Experiencias Creativas de Cultura Urbana' que englobará desde música, pintura, batallas de gallos o baile, a la imagen, literatura y producción visual.

Según han detallado, la cita servirá para que los artistas locales se interrelacionen y pongan sus trabajos en común, propiciando además la difusión de sus proyectos entre la juventud alcalareña y público general.

Entre los participantes estarán Manuel García y Samuel Chaparro junto a la productora alcalareña de audiovisuales 'La Barbería fims', el cantante de rap Freeman que presentará su vídeo 'Ser Oscuro', o el bailarín urbano José Antonio Bono con su trabajo 'We are All Astronauts', entre otros.

De forma paralela, el Salón Talavera de la Casa de la Cultura acogerá desde este viernes a partir de las 20,00 horas una exposición artística de cultura urbana en la que la técnica del graffiti es la protagonista para obras de arte realistas incluyendo guiñós al inicio de esta forma artística de expresión de la mano de Manuel García. La muestra estará abierta al público hasta el día 27.

La delegada de Juventud ha recordado que ambas citas se incluyen en este mes temático dedicado a actividades de cultura urbana, junto al reciente Encuentro de Manga y cultura japonesa 'Japan Zone' que durante el fin de semana ha recibido más de 5.000 visitas no sólo de jóvenes alcalareños, sino también de la provincia y de otros puntos de Andalucía como Córdoba, Cádiz o Granada.

Carro ha puntualizado que "esta actividad se seguirá apoyando desde la Delegación de Juventud por el atractivo que supone para los jóvenes como oferta de ocio saludable y gratuita, condición económica que se mantendrá para las actividades que se seguirán desarrollando durante el año". El objetivo es, en palabras de la responsable municipal, "trabajar siempre codo con codo con la juventud alcalareña, escuchando sus voces e implicándolos, para atender sus demandas y que vayan incrementando su protagonismo en las actividades que se realicen".

En este sentido, ha reiterado que en los próximos meses se seguirán desarrollando actividades específicas para público joven con temáticas centrales como, por ejemplo, en marzo la igualdad, en mayo las artes escénicas, en junio y julio la música, en septiembre el mundo cofrade, en noviembre los jóvenes referentes y en diciembre la Constitución española.