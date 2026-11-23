Exposición de Juan de Mesa en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'Juan de Mesa (1583-1627)' del Museo de Bellas Artes de Sevilla, dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, ha recibido más de 12.700 visitas durante su primer fin de semana de apertura --4.104 solo en la jornada del domingo--. La muestra permite recorrer la evolución artística del imaginero cordobés desde sus inicios como aprendiz en el taller de Martínez Montañés (1606-1610) hasta su última escultura, la 'Virgen de las Angustias', realizada por encargo para Córdoba, su ciudad natal.

"Unos datos inmejorables", según ha valorado la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, en un mensaje publicado en la red social 'X' y consultado por Europa Press. Esta antológica, que reúne un total de 47 piezas procedentes de más de una treintena de instituciones, permanecerá abierta al público hasta el próximo 7 de marzo.

El recorrido exhibe la diversidad temática de su producción, que abarca desde los nuevos santos de la Contrarreforma hasta sus representaciones de Jesús con la cruz a cuestas o de Cristo crucificado. Todas estas obras salieron de la gubia de Juan de Mesa a lo largo de una intensa pero breve carrera de apenas quince años, truncada por su fallecimiento a los 44 años de edad.

Esta iniciativa ha motivado la intervención de hasta doce obras, la mayoría de parroquias, hermandades y órdenes religiosas, caso de 'San Ignacio de Loyola' (1622), de la parroquia de San Francisco de El Puerto de Santa María; 'San Eloy' (hacia 1618), de la parroquia sevillana de Santa Cruz; 'San Juan de Sahagún' (hacia 1622-1623), de la iglesia de San Agustín de Montilla (Córdoba); y 'San Carlos Borromeo' (1618), de la iglesia del hospital de Nuestra Señora de la Paz (Orden Hospitalaria de San Juan de Dios) de Sevilla.

Siguiendo un doble criterio cronológico y temático, la muestra 'Juan de Mesa (1583-1627)' se articula en ocho ámbitos: sus inicios como escultor; los nuevos santos de la Contrarreforma; Cristo crucificado; la imagen de la infancia; la Cartuja de las Cuevas; imágenes para vestir; obra final y la última escultura.

Todas ellas ofrecen una visión actualizada de la figura del escultor e imaginero cordobés, así como de su producción y repercusiones posteriores, confirmando su relevancia en el ámbito de la escultura devocional y fijando un nuevo punto de partida para las investigaciones posteriores.

Junto a las obras de Mesa, se exponen los lienzos de Juan de Uceda y Francisco de Zurbarán --la 'Virgen del Rosario' y un 'Cristo crucificado', respectivamente-- y la talla de 'San José con el Niño' de Juan Martínez Montañés, que permite alumbrar la influencia del maestro de Alcalá la Real en el joven escultor, formado como aprendiz de su taller entre los años 1606 y 1610.