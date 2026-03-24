Exposición urbana en Sevilla con 165 imágenes de un centenar de fotógrafos de la Semana Santa

Algunos de los fotógrafos de la Semana Santa de Sevilla que participan en la exposición urbana. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sevilla acoge por segunda ocasión 'Fotógrafos de la Semana Santa', una exposición urbana dedicada a los fotógrafos cofrades de Sevilla. Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento, coordinada por Manuel Agüera, y que, en su segunda edición, reúne el trabajo de más de 110 autores y extiende la fotografía cofrade por toda la ciudad a través de un gran formato expositivo al aire libre.

En palabras del alcalde, esta exposición "vuelve a poner en valor el enorme talento sevillano vinculado a la fotografía cofrade, una manifestación artística que forma parte de nuestra manera de mirar, de sentir y de contar la Semana Santa", tal como destaca el Consistorio en una nota de prensa.

Sevilla tiene en sus fotógrafos una "forma extraordinaria de preservar la emoción, la belleza y la identidad de una de sus principales expresiones culturales y devocionales", ha añadido el regidor. En este sentido, la muestra está compuesta por 165 mupis físicos distribuidos por distintos barrios de la ciudad, a los que se suman más de 60 soportes digitales y la gran pantalla del termómetro de la Barqueta, donde también se proyectará una selección de imágenes.

Además, la exposición cuenta con una versión digital accesible a través de la web municipal, las redes sociales del Ayuntamiento y la aplicación móvil Sevilla. La exposición incluye imágenes de todos los pasos de las hermandades de penitencia de Sevilla, así como fotografías históricas procedentes de la Fototeca Municipal, con especial protagonismo del Fondo Serrano.

El diseño de esta edición incorpora una gama cromática adaptada a la identidad de cada hermandad y una tipografía especialmente reconocible para los sevillanos: la creada por Alejandro Rojas para el cartel de las Fiestas de la Primavera de Daniel Franca.

Todos los soportes cuentan, además, con un código QR desde el que se puede acceder tanto a la exposición completa como al dispositivo municipal preparado para la Semana Santa, con información útil sobre limpieza, Tussam, seguridad, movilidad, puntos de avituallamiento de agua y otros recursos de interés ciudadano.