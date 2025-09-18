Facua Sevilla advierte de que la supresión del carril bici en la Avenida de la Constitución "sería un paso atrás"

Archivo - Ciclistas y peatones por la Avenida de la Constitución, en una foto de archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facua Sevilla ha mostrado su rechazo al planteamiento del Ayuntamiento de la localidad de eliminar el carril bici de la Avenida de la Constitución, una medida que supondría "un retroceso en el modelo de movilidad sostenible de la ciudad".

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, "el argumento de que el carril bici genera problemas de seguridad peatonal resulta una excusa poco consistente. La realidad es que los principales factores de saturación en esta vía se deben al exceso de veladores y al espacio ocupado por el tranvía. Culpar al carril bici de esta situación es desviar la atención del verdadero origen de la problemática".

Remarca Facua que se trata de una de las vías ciclistas más utilizadas de la ciudad, con más de 5.000 desplazamientos a diario. Ante esto, la entidad entiende que, "lejos de eliminar infraestructuras de movilidad sostenible, debería reforzarse como eje peatonal y ciclista".

El propio Plan General de Organización Urbanística (PGOU) de Sevilla marca que el Casco Histórico debe priorizar al peatón y a la bicicleta, por lo que "contravenir esa orientación no solo debilita un modelo de ciudad más sostenible, sino que manda un mensaje negativo a la ciudadanía en plena emergencia climática".

En este contexto, se ha convocado una marcha para el próximo domingo 21 de septiembre, bajo el lema "La bici y el patín no son el problema, son la solución", que servirá para visibilizar el rechazo de la ciudadanía a esta propuesta.