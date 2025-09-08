FACUA Sevilla denuncia a la promotora del Bellaqueo Urban Festival por posibles delitos de estafa y apropiación indebida

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Detalle De La Fachada Principal De La Audiencia Provincial De Sevilla JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS 21/6/2022 - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Facua ha denunciado ante la Fiscalía Provincial Sevilla a Aetherdream SL, promotora del festival urbano celebrado en Mairena del Aljarafe 'Bellaqueo Urban Festival', por posibles delitos de estafa y de apropiación indebida al no haber devuelto, según ha asegurado Facua, el dinero de las entradas a los usuarios tras la cancelación del evento.

Según ha informado la organización en una nota, el festival, cuya celebración estaba prevista el pasado 16 de noviembre en el Centro Hípico del municipio sevillano, fue suspendido por causas metereológicas, pero, tras más de medio año, la promotora no ha devuelto el dinero de las entradas, que oscilaban entre 20 y 40 euros, a las personas que las habían adquirido.

Facua ha subrayado que los afectados también tienen derecho a la devolución de otros importes derivados de las entradas, como los gastos de gestión.

Por otro lado, la asociación ha enfatizado que ha recibido "numerosas quejas de afectados" que denuncian la imposibilidad de contactar con la promotora del festival, así como la desaparición de la página web del evento y la inactividad de sus redes sociales. También ha advertido de la falta de respuesta a través de correo electrónico.

En este contexto, según Facua, el Ayuntamiento no había concedido a los organizadores las licencias para el desarrollo del evento en las fechas anunciadas, primero en mayo y luego en noviembre de 2024, ya que "ni siquiera llegaron a solicitarlas", a la par que ha subrayado que las entradas para la cita empezaron a comercializarse a través de su página web y el perfil de Instagram antes de que se constituyese la mercantil 'Aetherdream SL'.

Por todo ello, Facua ha pedido a la Fiscalía Provincial de Sevilla que abra una investigación para determinar si, en base a los hechos narrados y a la documentación aportada, podrían haberse producido los delitos de estafa y de apropiación indebida.