Facua Sevilla señala el "colapso" del servicio municipal de Consumo y pide un plan de refuerzo para tramitar denuncias

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SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

FACUA Sevilla ha criticado la situación de "colapso estructural" que según han sostenido, atraviesa el Servicio de Consumo del Ayuntamiento de la ciudad, con denuncias que llevan sin tramitar desde el año 2022, y ha solicitado al delegado de Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal, José Lugo, la aprobación de un plan urgente de refuerzo y recuperación del servicio.

En una nota de prensa, la asociación ha advertido de que existe un "problema estructural" de falta de medios y de capacidad de tramitación de las denuncias que recibe el órgano, cuya dimensión completa debe hacer pública el gobierno municipal.

De esta manera, han asegurado que en distintos expedientes de denuncias interpuestas por la asociación en defensa de los derechos de los consumidores, las respuestas remitidas por el Consistorio son prácticamente idénticas: el Servicio de Consumo alega "sobrecarga de trabajo" y "limitación de los recursos disponibles".

Como muestra de esta saturación, Facua ha indicado que el Ayuntamiento lleva tres años y medios sin realizar actuación alguna sobre la denuncia que presentó la asociación en agosto de 2022 contra Isla Mágica, por "prohibir el acceso al parque con comida y bebida adquirida en el exterior".

De igual manera, han enumerado también una denuncia contra la caseta Centro Asturiano de la Feria de Abril, por "aplicar un recargo del 15 por ciento sobre los precios de la carta que fue presentada en abril de 2023" y que continúa sin tramitar.

RIESGO DE PRESCRIPCIÓN

Facua ha considerado "especialmente grave" que el retraso en la tramitación de los expedientes puede provocar la prescripción de las posibles infracciones, haciendo imposible que se puedan depurar las responsabilidades por prácticas perjudiciales contra los consumidores.

Así, la paralización de los expedientes no solo "vacía de eficacia las denuncias", sino que transmite a las empresas la sensación de que las vulneraciones de la normativa "pueden quedar sin investigar y sin sanción por la incapacidad de la administración competente" para actuar dentro de unos plazos razonables.

Por ello, la asociación ha instado al Consistorio de Sevilla a que elabore un diagnóstico completo del Servicio de Consumo para conocer el número de reclamaciones y denuncias pendientes, su distribución por años y fases, la antigüedad del asunto más antiguo, los tiempos medios de tramitación, la plantilla efectiva y las vacantes existentes.

De igual forma, exige la aprobación de un plan urgente de refuerzo y recuperación dotado de personal suficiente, calendario de actuación, prioridades objetivas, mecanismos periódicos de seguimiento y que identifique los expediente en riesgo de prescripción para que se actúe sobre ellos a la mayor brevedad.

Además, ha denunciado que el Consejo Municipal de Consumo lleva "años sin ser convocado", lo que impide que las asociaciones de consumidores puedan conocer las memorias del Servicio de Consumo, evalúen la situación de los expedientes y participen en la búsqueda de soluciones.