Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla organiza 28 actividades en Mangafest 2025 con talleres y ponencias

Mangafest de la Universidad de Sevilla en imagen de archivo - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Comunicación (FCOM) de la Universidad de Sevilla (US) ha anunciado este viernes que contará un año más con un expositor en Mangafest, "el mayor festival de cultura, ocio y entretenimiento de Andalucía", que se celebra del 6 al 8 de diciembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes).

Según ha informado la US en una nota, con motivo de su participación, la FCOM ha organizado un total de 28 actividades que incluyen juegos, talleres y ponencias dirigidas al público asistente. El expositor estará coordinado por el profesor Miguel Ángel Pérez, con el apoyo del Aula de Cultura, y se ha configurado tras un llamamiento a la comunidad universitaria para presentar propuestas de actividades.

Entre las actividades la institución ha destacado un torneo de Mario Kart, un Psapalabra FCOM y sesiones de entrevistas Ping Pong. Además, los estudiantes Francisco Javier Borge Morón, María Morato y Ana Blanco ofrecerán ponencias sobre temáticas como el papel de la mujer en Star Wars y el simbolismo en el K-Pop.

Desde 2012, Mangafest atrae a Sevilla, según ha enmarcado la institución sevillana, a miles de personas interesadas en la cultura, la ficción, la fantasía, la literatura y el arte, consolidándose como uno de los principales eventos de ocio y entretenimiento de la región.