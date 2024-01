La Facultad de Medicina de Sevilla solicita el sello de calidad para que sus graduados puedan trabajar en EEUU y Canadá

SEVILLA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla (US) ha solicitado el sello de calidad World Federation for Medical Education (WFME) que hará que el título sea reconocido en Estados Unidos y Canadá. La US ha subrayado que este sello es "una de las certificaciones más prestigiosas a nivel internacional para los centros que imparten estudios de Medicina". En caso de conseguirlo, "el título será reconocido directamente en Estados Unidos y Canadá".

Esta certificación es un elemento "clave" para los graduados en Medicina ya que a partir de este 2024 "sólo podrán ejercer la Medicina en Estados Unidos y en Canadá las personas que se hayan graduado con un programa formativo que haya sido acreditado por una agencia reconocida por la WFME". Hasta el momento, solamente cuatro universidades españolas han conseguido este sello de calidad, y son la Complutense, Navarra, Castilla la Mancha y Girona.

Así lo confirman fuentes de la Hispalense a preguntas de Europa Press. Desde hace dos años, un equipo de la Facultad de Medicina, con la ayuda del Secretariado de Seguimiento, Acreditación y Calidad de títulos de la US, han estado preparando la propuesta, que ha sido remitida a la Agencia Nacional de Evaluación y Evaluación (Aneca), encargada de estudiar las solicitudes presentadas.

La propuesta estudia la trayectoria del centro académico, experiencia, categorías profesionales y proyectos de investigación, así como el curriculum vitae de todo el profesorado. Tras el informe que se ha remitido a la Aneca, en los primeros meses de este año, la facultad recibirá la visita de los técnicos, que mantendrán entrevistas y supervisarán sobre el terreno las instalaciones. En caso de superar el trámite, la certificación tendrá una validez de siete años.

Recientemente, la Universidad de Sevilla ha licitado por algo más de 1,2 millones de euros (IVA incluido) el contrato de obras de reforma de la planta baja del antiguo Anatómico Forense para que alberge aulas para la Facultad de Medicina. El plazo de ejecución es de ocho meses. Según el pliego técnico publicado y consultado por Europa Press, la zona de actuación tiene una superficie de algo más de 700 metros cuadrados y se encuentra en la actualidad en uso, excepto la parte reservada a cafetería.

En concreto, se aborda la reconversión de la antigua cafetería, de la consejería del edificio, distintos espacios actualmente utilizados por el Departamento de Medicina Legal, así como los espacios comunes existentes, lo que suma una superficie de actuación de 707,76 metros cuadrados construidos. Los espacios actualmente en uso serán realojados en el otro ala de la misma planta baja, se explica en la documentación.

La intervención --que se ejecutará en tres fases para "permitir el cumplimiento de las normativas para el correcto uso de dicho espacio"-- consiste en ubicar cuatro aulas y dotar a estos espacios de servicios "complementarios" tales como aseos y cuartos de instalaciones, entre otros. Las aulas 1 y 2 darán a la avenida Sánchez Pizjuán. Las otras dos restantes se ubicarán en el espacio que da a la plaza del campus, cuyos accesos se realizan tanto desde el interior (aula 3) como desde la plaza.

En el pliego se especifica que "se ha decidido realizar este tipo de acceso para evitar colocar un pasillo en la zona sur del aula 3 que "no sólo reduzca su espacio sino que elimine iluminación natural y la ventilación cruzada de esta aula". De hecho, "se buscan espacios claros que ayuden a comprender la concepción racionalista del edificio". El inmueble, de arquitectura racionalista, tiene un grado de protección que afecta a las fachadas, las cubiertas, la composición interior y a elementos singulares.

El proyecto prevé eliminar en la fachada sur un graderío que "se entiende como un elemento añadido que consigue que la visión y comprensión de la fachada se dificulte". En esta línea, "además de recuperar aquellos elementos que por el paso del tiempo se han ido transformando y alejando de la idea inicial del proyecto, se establece como idea principal que todas las actuaciones, independientemente de dónde se desarrollen, busquen la mayor integración con el edificio".

El rector de la US, Miguel Ángel Castro, anunciaba al Claustro con motivo de la presentación del informe de gestión de 2023 que la Hispalense destinará los 3,8 millones de euros recibidos con motivo de la publicación del Decreto de concesión de subvenciones a las universidades públicas para la financiación del incremento de plazas en la Facultad de Medicina --de un 10% en el caso de la Hispalense este curso 2022/2023-- a rehabilitar el Instituto Anatómico Forense para aulas, a dotar al centro de un área de simulación médica y aulas hospitalarias y a la adecuación y equipamiento de las aulas de prácticas clínicas.