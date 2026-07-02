Fallece un hombre de 34 años tras ser atropellado por un autobús urbano en el Polígono San Pablo en Sevilla

Archivo - Ambulancia de 061 en Sevilla. - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 34 años ha fallecido en la madrugada de este miércoles tras ser atropellado por un autobús urbano en la confluencia de la Calle de la Ada con la Avenida de la Soleá, en el Polígono San Pablo de Sevilla.

Según ha relatado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, los hechos se han producido sobre la 1,45 horas de la madrugada, cuando varias llamadas de testigos alertaban del incidente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los servicios sanitarios del 061 y Policía Local. Estos primeros tan solo pudieron confirmar la muerte del joven.