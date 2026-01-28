Fallece un varón en un accidente laboral tras el desprendimiento de una placa en Palmas Altas en Sevilla

Imágenes del accidente sucedido este miércoles, 28 de enero, tras el desprendimiento de una placa en Palmas Altas en Sevilla. - EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un varón cuya edad no ha trascendido ha fallecido en la mediodía de este martes, 28 de enero, en un accidente laboral producido tras el desprendimiento de una placa, de un material no especificado, que ha caído sobre el mismo en el barrio de Palmas Altas de Sevilla, según han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

El incidente ha tenido lugar sobre las 12,55 horas, momento en el que el centro de emergencias ha recibido aviso del suceso, que ha tenido lugar en el centro tecnológico de la mencionada zona de la ciudad hispalense.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, Bomberos de Sevilla, Bomberos de Dos Hermanas y los Servicios Sanitarios 061. Estos últimos solo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima.

Por su parte, fuentes del sindicato CCOO Sevilla han enmarcado a esta agencia que pese a "no llevar ni un mes de 2026, ya tenemos que lamentar la muerte de un trabajador". Al tiempo, han lamentado que "en este primer caso de este año, con un aviso naranja en Sevilla, con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, se estaban realizando trabajos de tal peligrosidad que el resultado ha sido la muerte del trabajador".