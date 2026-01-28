Herida una mujer tras la caída de un árbol en el Centro de Diagnóstico del Hospital Virgen del Rocío

Imagen de un árbol caído en la calle Jiménez de aranda de Sevilla por el temporal de lluvia y viento que barre a la capital hispalense. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida en las últimas horas por la caída de un árbol en la zona del Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Virgen del Rocío de Sevilla, como consecuencia de la borrasca Kristin.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en un comunicado tras una reunión con el Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 en Sevilla, constituido como centro de coordinación operativa, que ha permitido constatar que la madrugada ha transcurrido sin incidencias de gravedad en la comunidad.

Durante la jornada de este miércoles, se han registrado en la capital andaluza la caída de varios árboles provocando cortes de tráfico en vías como la calle San Jacinto, la avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril, la avenida de La Palmera y la calle Marques de Pickman.

El Ayuntamiento de la ciudad ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de la Ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1 debido al aviso naranja por fuertes rachas de viento activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 15,00 horas de este miércoles.