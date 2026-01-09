La familia de Sandra Peña presenta una querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y su personal docente

Archivo - El tío de Sandra Peña y portavoz de la familia, Isaac Villar, atiende a los medios a las puertas de la Fiscalía de Menores. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que presuntamente se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar, ha presentado, tal y como advertía hace unos días, una querella contra el colegio Irlandesas Loreto de Sevilla y el personal docente del centro que, presuntamente, habría estado "implicado" en el presunto suicidio de la menor, que tuvo lugar el pasado 14 de octubre.

Según ha informado a Europa Press el tío de la familia, Isaac Villar, ciertos indicios de las diligencias practicadas por la Fiscalía al respecto de la actuación y posible responsabilidad de los profesionales del centro educativo en el que estudiaba la víctima llevan a concluir "sin lugar a dudas" la posible implicación de los mencionados docentes en el caso, dada su "falta" de actuación en el presunto caso de acoso que podría haber sufrido Peña.

Por ello, la familia ha decidido presentar finalmente la mencionada querella, que alega que los implicados habrían cometido homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.

Hace unos días, adelantando la posible decisión, Villar expresaba que hay "motivos más que suficientes" para esta querella. "Está claro que no se activó ninguno de los protocolos que tendrían que haberse activado cuando se denunció y cuando se presentaron los informes psicológicos de Sandra", añadía entonces.

En cuanto a la vía administrativa que inició la Junta, el portavoz remarcaba así la necesidad de reunirse con la consejera de Educación, Carmen Castillo. "Nos emplazaron a estos primeros días de enero para darnos una cita y una fecha concreta para recibir a los padres de Sandra y que les explique un poco en qué punto se encuentra ese tema".

Al respecto, el portavoz de la familia señalaba que "creemos que sería importante que hubiera una sanción contundente y ejemplar, porque si no tomamos medidas serias, posiblemente estos casos sigan repitiéndose y es por lo que estamos aquí. Nada de lo que se haga nos van a reparar el daño, pero por lo menos que haya medidas serias y que esto no se repita".

La Fiscalía mantiene abiertos dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.

Desde la dirección del colegio privado concertado se ha venido pidiendo "cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación policial, judicial y administrativa" en torno al citado caso, que movilizó a finales de octubre a miles de estudiantes, convocados por el Sindicato de Estudiantes en las calles de las principales ciudades españolas, para acabar "con el monstruo del bullying". Las manifestaciones fueron convocadas en 55 ciudades de todo el país en el marco de una huelga estudiantil.