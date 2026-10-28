Familias de víctimas abandonan la Estación de Sevilla-Santa Justa rumbo a Toledo: "Que busquen a mi hermano donde sea"

Miembros de Protección Civil de Sevilla en la estación de Santa Justa tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo) que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Algunos familiares de víctimas del del grave accidente ferroviario ocurrido entre Mora y Urda (Toledo) han abandonado este medio día la Estación de Sevilla-Santa Justa para poner rumbo a Toledo, donde esperan encontrar a sus seres queridos que viajaban alguno de los dos trenes siniestrados en la mañana de este miércoles.

En declaraciones a los medios, Ana, ha pedido que busquen a su hermano José Ángel Sanemeterio, quien a sus 64 años viajaba en el AVE Madrid-Sevilla. "No sabemos ni en que asiento ni en que vagón, ni nada... Que busquen a mi hermano donde sea, por favor", ha sostenido entre lágrimas.

"He salido de mi trabajo para que me dijeran algo, pero no tienen ni un listado", ha explicado, a la vez que ha lamentado lo ocurrido: "Espero que sea ser lo menos posible, esto no puede ser. Me han tomado datos, me han atentado muy bien, En el momento que sepan algo, pues ya me avisarán", ha relatado.

Asimismo, ha criticado el mal estado de las infraestructuras, de modo que ha afirmado que "tienen que pasar estas cosas para que hagan algo y arreglen las vías".

Entre sus principales reivindicaciones, ha cuestionado la ausencia de un listado de los viajeros de ambos trenes con sus datos. "Cuando a ti te dan un billete, no aparece el asiento y el vagón. ¿Cómo no puede tener un listado? No lo entiendo", ha concluido.

DOS GUARDIA CIVILES SEVILLANOS DESAPARECIDOS

Al igual que Ana, durante la mañana de este miércoles se han desplazado los familiares de dos agentes de la Guardia Civil, uno de ellos de 31 años, y que viajaban juntos en el tren de Renfe.

Casi una hora después de su llegada a la sala de atención a las víctimas habilitada en la estación sevillana, han sido conducidos a un vehículo que los llevará a Toledo, en busca de más información.

Durante toda la mañana, agentes de Policía Nacional, Local y sanitarios del 112, 061 acompañados de voluntarios de Cruz Roja y apoyo municipal han asistido a las personas que han acudido a Santa Justa en busca de información sobre seres queridos.

La estación, cuyo acceso se ha restringido ha quedado habitada únicamente por personal de seguridad, compañeros de la prensa y familiares que muy nerviosos acudían preguntando por sus familiares.

"Nos han atendido muy bien, pero no pueden darnos ninguna información", han declarado varias personas al salir del punto habilitado.

En contexto, hasta el momento se han registrado al menos 68 muertos y 15 heridos muy graves tras el choque de estos dos trenes de alta velocidad en Toledo.

A su vez, el portavoz de la Guardia Civil en la zona cero del siniestro, Ramón Cuevas, ha enfatizado la importancia ahora de que los familiares de primer grado "vayan a los centros de denuncia instalados" en las cuatro comandancias de Guardia Civil para denunciar las desapariciones "lo más pronto posible".

En Sevilla, a partir de las 16,00 horas de este miércoles, los familiares podrán acudir al punto habilitado en la Avenida de la Borbolla, donde se recogerán muestras para la identificación de víctimas. Estará habilitado hasta las 21,00 horas y el jueves y viernes en horario de 9,00 horas a 15,00 y de 16,00 a 21,00 horas.