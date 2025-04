En fase de alegaciones la ampliación de la Comisión Local de Patrimonio con representación de las asociaciones

Contempla "la inclusión de un nuevo invitado sin voto" pero con "voz" en nombre de las entidades sociales conservacionistas

SEVILLA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz, ha aprobado recientemente el documento inicial de una modificación del Reglamento de su Comisión Local de Patrimonio Histórico, para "dar cabida a un nuevo invitado en representación de las asociaciones que tengan por finalidad la defensa del patrimonio cultural", según figura en dicho acuerdo, actualmente sometido al preceptivo periodo de información pública.

Dicho acuerdo recoge "la intención del Ayuntamiento de incorporar en la actividad propia de la Comisión la 'voz' de las asociaciones sectoriales", con lo que "se entiende conveniente la ampliación del listado de invitados para que, específicamente, se incluya un representante de asociaciones de defensa del Patrimonio Cultural, Histórico o Artístico a propuesta del Área de Urbanismo".

"La inclusión de un nuevo invitado sin voto en la composición de la comisión no tiene impacto en la actividad económica, ni impone obligaciones relevantes, ya que se limita a regular un aspecto parcial y secundario de su composición", figura en la argumentación del acuerdo, recogido por Europa Press, señalando que "la inexistencia de efectos jurídicos (no tiene derecho a voto ni afecta a los quorum legales), hace que su aportación sea exclusivamente técnica, por lo que no afecta en nada a la seguridad jurídica del órgano".

Dado el caso, la junta de gobierno ha acordado "aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de la Comisión Local de Patrimonio Histórico de la Ciudad, al objeto de dar una nueva redacción a su introducción y a su artículo 3 de composición", añadiendo al texto que "se ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar su composición para dar cabida a un nuevo invitado en representación de las asociaciones que tengan por finalidad la defensa del patrimonio cultural, al objeto de enriquecer el nivel técnico del debate que se haya de producir en el seno de la Comisión, lo cual dada su nula repercusión en los aspectos económico y procedimental, supone una mejora cualitativa del trámite".

Se trata, así, de añadir como "nuevo invitado" a la Comisión Local de Patrimonio histórico" a un "representante de las Asociaciones en defensa del Patrimonio Cultural, Histórico o Artístico a propuesta del Área o Delegación con competencia en materia de Urbanismo", extremo actualmente en fase de alegaciones, reclamaciones y sugerencias, tras la publicación del acuerdo la semana pasada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).