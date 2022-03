El FeMÀS de Sevilla supera su ecuador con las actuaciones de Cappella Neapolitana y Hana Blazíková

SEVILLA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una vez alcanzado el ecuador de la programación del XXXIX Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS), "con gran éxito de crítica y un extraordinario respaldo" por parte del público, el certamen continúa esta semana con un nuevo y diverso abanico de propuestas que incluye a Cappella Neapolitana y a Hana Blazíková.

Según ha señalado el Ayuntamiento de Sevilla en un comunicado, el primer concierto llegará este mismo miércoles, en el Teatro Alameda a las 20,00 horas, de la mano de Fali Pipió, alma de la banda de heavy metal Cadena Perpetua. Ahora, con su proyecto Vita Vinum, se adentra de lleno en la música medieval, ofreciendo una relectura de alguna piezas recogidas por Alfonso X en las 'Cantigas de Santa María' a través de géneros contemporáneos o puramente eléctricos, desde el jazz al heavy pasando por el folk o el rock progresivo.

Este concierto precederá al del conjunto Cantoría, que debuta este año en el festival con el apoyo del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) del Ministerio de Cultura, coproductor de 'El Jubilate', el concierto basado en villancicos y ensaladas --dos formas populares de la música profana vocal del Renacimiento ibérico-- que presentará el grupo este jueves 31 a las 20,00 horas en la iglesia de San Luis de los Franceses.

El grupo italiano Cappella Neapolitana ofrecerá este viernes 1 de abril a las 20,00 horas, en el Espacio Turina, un recorrido por las Pasiones musicales. El interés de su programa, titulado 'Passioni Barroche Napoletane', reside en su acercamiento al género de la Pasión desde una perspectiva no germánica, hegemónica y singularmente prestigiosa en este aspecto. Con el paso de los años y las investigaciones, han ido saliendo a la luz más Pasiones de compositores italianos de las que se pensaba que existían, y a algunas ellas dedica íntegramente Capella Neapolitana su concierto.

Además, el Ayuntamiento ha destacado la visita al festival de las sopranos Hana Blazíková & Barbora Kabátková, artífices de una grabación de las 'Cantigas de Santa María' que las artistas checas hacen suya en una hipnótica combinación de música trovadoresca, ornamentación de ocasional sabor arábigo. Blazíková, arpista y soprano checa, y la también soprano checa Kabátková, actuarán el sábado 2 de abril a las 20,00 horas en el Real Alcázar.

DEL RENACIMIENTO ANDALUZ A LA PRIMERA 'GLOBALIZACIÓN'

El sábado 2 de abril llegará el turno de A5 Vocal Ensemble, otro de los grupos sevillanos notablemente representados en la programación de esta edición, que llegará al Espacio Turina a las 12,00 horas con 'Los otros maestros andaluces', el programa que rescata piezas de Rodrigo de Ceballos, Pedro Fernández de Castilleja, Jerónimo de Aliseda, Juan Navarro Hispalensis y Juan Gutiérrez de Padilla, todos ellos, nacidos en Andalucía o muy ligados musical y profesionalmente a ella.

También tendrá denominación de origen hispalense el concierto que acogerá el domingo 3 abril a las 12,00 horas la iglesia de San Luis de los Franceses. Los protagonistas, Leonardo Rossi --violín barroco-- y Alejandro Casal --clave--, darán buena cuenta de su admiración por el trabajo de los 'Maestros de la Capilla Real en el siglo XVIII'. En sus atriles habrá obras de José Herrando, Francisco Manalt, Juan de Ledesma, Sebastián de Albero y José de Nebra, todos los cuales escribieron música para la institución musical más importante durante el reinado de Fernando VI.

Cerrará la semana el grupo vocal The Orlando Consort, que recreará en directo su disco 'Mantra: Musical Conversations Across the Indian Ocean', una obra que aporta el latido sonoro a ese proceso que muchos historiadores de nuestra era han coincidido en calificar como una suerte de "proto-globalización".

EL FEMÀS EN LAS CALLES' CAMBIA DE EMPLAZAMIENTO

Por su parte, Oniria actuará este viernes 1 de abril a las 18,00 horas en la calle Asunción, y el sábado 2 a las 13,00 horas en el Parque Rectora Rosario Valpuesta. En ambas ocasiones interpretará piezas de su 'Huehuetenango', disco ganador del Premio del Público a la Mejor Grabación Discográfica en los VI Premios GEMA.

Cerrará el ciclo Ministriles Hispalensis el domingo 3 de abril en la Plaza de San Gabriel con su programa 'Del Atlántico al Pacífico', con piezas relacionadas con la gesta de la Primera Circunnavegación de la Tierra.

El ciclo de conferencias 'La escucha comprometida' prosigue este sábado 2 de abril en el Real Alcázar a las 18,00 horas --asistencia gratuita hasta completar aforo-- de la mano de Juan Carlos Asensio Palacios, que dedicará su participación en el ciclo a 'La época del Rey Sabio en Hispania y en Europa'.

Por último, el domingo 3 a las 18,00 horas en el Espacio Turina, dentro de este mismo ciclo e iguales condiciones --entrada libre hasta completar aforo--, tendrá lugar la conferencia de Luis Gago, titulada 'Relaciones entre el Winterreise y el Canto del cisne'.