La Feria de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) consolida el Punto Violeta de prevención de la violencia machista

Archivo - Distintivo de Punto Violeta (imagen de archivo). - SUBDELEGACIÓN - Archivo

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) volverá a contar con el Punto Violeta, "un espacio seguro para de atención, información y acompañamiento ante cualquier tipo de violencia de género, con un claro objetivo de que todas las personas, especialmente las mujeres, puedan disfrutar de la Feria en libertad".

Así lo ha anunciado la delegada de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, y el responsable de Gobernación, Pedro Gracia, quien ha avanzando que este año, como novedad, se dispensarán, por parte de la Policía Local e Igualdad, las pulseras centinelas para detectar presencia de drogas en las bebidas con el objetivo de prevenir la sumisión química proporcionando una herramienta de seguridad. También se proporcionarán a Protección Civil.

El Consistorio ha explicado en una nota que las pulseras centinela son dispositivos innovadores diseñados para detectar la presencia de sustancias estupefacientes en bebidas, especialmente en contextos de sumisión química. Estas pulseras pueden identificar hasta 22 tipos diferentes de drogas, incluyendo ketamina y éxtasis líquido. Además, tiene inserto un código QR para conexión con servicios de emergencia y geolocalización en tiempo real.

Su uso es bastante sencillo: si una persona sospecha que alguien ha introducido estupefacientes en su bebida, sólo debe quitar el film que protege los rectángulos reactivos de la pulsera y dejar caer unas gotas de la bebida. La reacción se produce en cuestión de segundos. Si aparece un círculo naranja es positivo en sustancias psicoactivas (aminas químicas - burundanga), y si el círculo es azul es positivo en depresores (GHB). La fórmula de usar el código QR es la habitual, escanearlo con la cámara del móvil e indicar a quién se quiere avisar (112, 091, 092 o particular).

Desde el Ayuntamiento se recuerda que el Punto Violeta, situado junto a la Policía Local, es un espacio seguro de información, prevención y acompañamiento. Además realizan campañas por la implicación de toda la población en la prevención de la violencia machista, con reparto de merchandising.

Bajo el lema 'No seas cómplice, sé parte del cambio', se busca interpelar de manera directa a la población masculina joven, animándola a adoptar una actitud activa frente a cualquier forma de violencia o discriminación hacia las mujeres. Asimismo, se están colocando pegatinas en las casetas con un QR con los teléfonos para llamar en caso de emergencia en situación de violencia, información sobre los servicios que se prestan en el Centro de la Igualdad, los tipos de violencia y su forma de detectarla

El Punto Violeta contará con personal formado y especializado que atenderá a quien lo necesite en horario de 12,00 a 05,00 horas. "Este tipo de acciones buscan implicar a toda la ciudadanía en la construcción de una Feria más segura, libre y respetuosa para todas las personas", ha expresado Castillo Sarmiento.