La Feria de Alcalá (Sevilla) se salda con diez siniestros viales, dos de ellos con heridos leves

Dispositivo de seguridad en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha destacado la coordinación entre Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y los servicios sanitarios en la última edición de la Feria alcareña, si bien ha subrayado que, en cuanto a la seguridad vial, se han registrado 10 siniestros viales y sólo dos de ellos con heridos leves.

Según ha destacado el Consistorio en una nota de prensa, este dispositivo se ha visto reforzado con un sistema de videovigilancia compuesto por 21 cámaras distribuidas tanto en el interior como en el exterior del recinto ferial, además del apoyo operativo del dron de la Policía Local.

Por otra parte, los servicios sanitarios atendieron alrededor de un centenar de incidencias, de las cuales más del 90% fueron leves o muy leves. En cuanto al Punto Violeta ha desarrollado una importante labor de prevención, sensibilización y atención frente a la violencia de género. Así, durante la Feria se ofreció información y asesoramiento a numerosas personas, especialmente jóvenes y familias.

En el balance del desarrollo de la Feria 2026 de Alcalá de Guadaíra el titular de Gobernación en el Ayuntamiento, Pedro Gracia, resalta el comportamiento ejemplar de la ciudadanía y la eficacia de los dispositivos de control desplegados.