La Feria del Libro de La Rinconada (Sevilla) acoge la presentación del nuevo libro de Pablo D'Ors, 'Biografía de la luz'

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural de La Villa ha sido el escenario elegido para presentar el último trabajo del escritor y sacerdote Pablo D'Ors en la Feria del Libro de La Rinconada (Sevilla), que alcanza su octava semana dedicada a las letras y a los libros.

El delegado de Servicios Generales, Infraestructuras Públicas y Fiestas Mayores, Rafael Reyes, ha sido el encargado de abrir el acto y ha señalado que "la cultura es sinónimo de libertad, derechos e igualdad de oportunidades y por eso forma parte del ADN de La Rinconada". Por otro lado, el delegado ha destacado la amplia trayectoria del escritor y su obra literaria, así como su aclamada 'Biografía del silencio' que ha superado los 150.000 ejemplares, convirtiéndose en un auténtico hito del ensayo contemporáneo, según ha señalado un comunicado del Ayuntamiento de La Rinconada.

Fernando Iwasaki, escritor y periodista, ha sido el conductor del encuentro con Pablo D'Ors. Iwasaki ha señalado que la obra de este sacerdote y escritor se agrupa en trilogías, la Trilogía del Fracaso, la de la Ilusión y la Trilogía del Silencio y con 'Biografía de la luz' inaugura una nueva trilogía, la del Entusiasmo. "Un libro que nos propone una lectura simbólica, mística y sapiensal, no confesional, a través de los evangelios y de la figura de Jesús de Nazareth", añade.

"Este libro se dirige a las personas que no están totalmente satisfechas, que tengan inquietudes, que busquen y sean fieles a la búsqueda. He encontrado que el secreto de la vida es la palabra y que el secreto de la palabra es la vida. Y la vida de verdad engendra más vida, engendra creación. Porque para saber que estamos vivos hay que ser creativos", recalca. El sacerdote ha considerado que ha recibido el "don del silencio y de la palabra y quien dice don dice tarea. Una vocación de sacerdote y escritor es una responsabilidad a la que tienes que responder y este libro es un salmo responsorial a la palabra". ha explicado Pablo D'Ors

El escritor ha hablado también de la humildad, afirmando que humildad y verdad son sinónimos, tal como indica el Ayuntamiento rinconero en un comunicado. "La humildad es el punto de partida y el punto de llegada de la búsqueda. De partida porque reconoces que te falta, que tienes que aprender y, de llegada, porque cuando más cerca estás de la verdad te das cuenta que ésta no se puede poseer, es más una gestación. Eso lo hace divertido y apasionante. Tenemos verdades que desabrir juntos, la verdad tiene que ver con el amor. Solo podemos amar lo pequeño, lo grande lo podemos admirar", subraya.

Otra cuestión planteada ha sido el fracaso y el éxito. "Los dos son caras de la misma moneda. ¿Qué es tener éxito? Perseverar en el fracaso. El error es el pan cotidiano, me equivoco continuamente porque nuestra naturaleza es errática. Lo interesante no es ser perfectos, sino amar la imperfección, porque así lo exorcizamos, deja de hacernos daño y nos damos cuenta que sólo lo imperfecto es digno de amor. Todos nos hemos equivocado, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra", incide.

En 'Biografía de la luz' aparece un texto sobre Barrabás en el que el autor plantea la disyuntiva entre elegir a Jesús o a Barrabás. "Elegir entre lo fuerte o lo débil, lo violento o lo manso. La opción de Jesús es la mansedumbre. Hay otro pasaje en el libro titulado 'El cordero' y lo pongo de ejemplo, un animal que se le ceba y luego se le pone en la cinta transportadora para matarlo. Jesús se sube a esa cinta transportadora, es el manso. La palabra manso la tenemos asociada como algo negativo, pero lo mejor que podemos hacer ante la realidad es aceptarla y, así, podremos transformarla, si es que tiene que ser transformada", señala.

Ante la pregunta de Fernando Iwasaki de por qué la luz está presente en todas las tradiciones espirituales del mundo. Pablo D'Ors ha contestado que la propia palabra Dios significa luz. "El trabajo interior limpia la mirada, lo que se ilumina es el mundo, porque por fin has puesto el foco en el mundo no en tu ego. Esa metáfora de la luz y la oscuridad no deja de tener una traducción física en las personas, en la naturaleza y en la palabra".

Además, ha continuado explicando que "la principal revolución que podemos hacer es ser tú la paz que quieras instaurar en el mundo". "Toda renovación espiritual apunta al interior. Cuando la religión se queda en puro pragmatismo no llega al corazón del ser humano", agrega. El escritor ha opinado que el mundo está en una etapa de búsqueda de la mística y ahora se puede buscar el silencio en las propias casas.

Por último, ha contado que las perspectivas que han guiado su escritura han sido tres: la existencial, la meditativa y, por último, la artística. Y al agrupar en trilogías sus obras, D'Ors ha señalado que le vino un descubrimiento: "siempre he estado escribiendo el mismo libro y en cada etapa he tenido una impronta. He vivido lo mismo que se vive en un camino espiritual: la conversión, la purificación e iluminación".