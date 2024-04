Fernández apuesta por "no parar" en la planificación del agua para "adelantarnos a la sequía"

El presidente de la Diputación aboga por un uso responsable del agua a pesar de que los pantanos de la provincia rozan el 70%



SEVILLA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla y alcalde de la Rinconada, Javier Fernández, ha pedido "prudencia y calma" sobre el uso del agua a la población tras los "positivos" datos que elevan "a casi el 67% la cantidad de agua en Sevilla". Así, ha abogado por "no parar en la planificación del agua para adelantarnos a la sequía". "En la provincia no caben más embalses, pero sí hay margen en mejora de fugas, digitalización de contadores, usos terciarios, regeneración de aguas para regadío y depuración al cien por cien", ha apostillado.

Así se ha manifestado Fernández en la jornada celebrada este miércoles titulada 'La gestión sostenible del agua' organizada por la empresa Coca Cola en su planta ubicada en la Rinconada (Sevilla), donde ha señalado que "la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir (CHG) indicaban que el mayor embalse que hay en la región es el Guadalquivir y que mientras se tuviera habría agua". De esta forma, "estaban listos todos los trabajos para ese cambio que no era otro que utilizar el agua de Sevilla", ha señalado.

Por ello, ha agradecido a la CHG, a la Empresa de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) y a la empresa Aljarafesa por "el trabajo realizado". Asimismo, ha propuesto una fusión entre estas dos empresas ya que "son las dos grandes potencias de agua en Sevilla" y "deben empezar a hacer los estudios oportunos" puesto que "utilizan los mismos espacios y recursos". Esta fusión "sería un gran paso para abrir un gran mensaje de economía y de sostenibilidad en los próximos años", ha recalcado.

En este contexto, ha subrayado que en la región sevillana hay un "10% de fugas de agua en el sistema", por lo tanto "es importante hablar de la potencia del agua y de la capacidad de uso del agua" y "solucionar este problema".

"Los municipios que no están adheridos en ningún sistema de agua son 24 frente a 82 que no lo están", ha informado al tiempo que ha concretado que "la mayor parte de las localidades no adheridos se ubican en la Sierra Norte y Sur de Sevilla". Este aspecto ha resaltado que "vamos hacer lo que haga falta para que estos 24 municipios sean incluidos en un sistema de agua", "esto no va de apuesta, esto va del servicio público", ha manifestado.

Al hilo de lo anterior, Fernández ha expresado que "el agua pública se tiene que mirar desde el sentido de la solidaridad" para que "tenga la misma calidad en todos los sitios". Así, ha comunicado que esta sobre la mesa "el concepto de la empresa comunal de agua, es decir, la empresa urbana de agua de Sevilla".

Igualmente, presidente de la Diputación ha señalado que "se va a trabajar conjuntamente con la Junta", al tiempo que ha subrayado que Sevilla "tiene capacidad económica y una infraestructura muy importante que se ha renovado y por ello queremos tener una alternativa para el resto de vecinos y la vamos a encontrar".

Por último, ha destacado que "este tipo de jornadas invitan a reflexionar y elimina muchas improvisaciones", por lo tanto, "el hecho de que se vuelva a celebrar esta jornada en un contexto diferente me parece que es una forma de dar éxito". "Del 100% del agua forma en torno al 75% está dirigido a los regadíos, por lo cual es importantísimo que seamos capaces de generar buenas infraestructuras en ese ámbito, y hacer que la concienciación ciudadana tenga integrada la importancia del agua" ha concluido.