Fernández se querella contra quienes le achacan trato de favor en una plaza de Diputación de Sevilla con bulos en redes

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, en una foto de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla y secretario provincial del PSOE, Javier Fernández, se querellará contra quienes le achacan trato de favor en una plaza del organismo provincial usando para ello bulos en diversas redes sociales.

En un mensaje publicado en la red X, antes Twitter, consultado por Europa Press, Fernández responde a un usuario que, bajo el anonimato, señala que "la hija del ex secretario general del PSOE y actual presidente de la Diputación obtiene la mayor puntuación en la prueba oral de la oposición a un órgano" de esta institución, para deslizar a continuación: "casualidades de la vida".

"A esto me refiero cuando hablo de bulos y mentiras --asegura Fernández--, puesto que no tengo hijas, nadie de mi familia se ha presentado a ninguna plaza en la Diputación de Sevilla y, además, no soy ex secretario general del PSOE". Ante esta situación, añade, ha anunciado todas las acciones judiciales a su alcance: "esto no lo voy a permitir".

En otra red social (Facebook), Fernández manifiesta sentir "pena e indignación" al ver determinadas publicaciones y algunos portales "que se hacen llamar 'medios de comunicación', llenos de bulos, falsedades y mentiras, con el único objetivo de hacer daño reputacional a personas que llevan años con trayectorias impecables desde el punto de vista de la honestidad y la decencia". "No lo van a conseguir. Más ilusión y más ganas que nunca", concluye el mensaje.