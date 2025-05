Fernández valora una Feria de Sevilla "segura" y se descartan signos de embriaguez en el jinete del caballo desbocado

SEVILLA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha valorado el trabajo de los casi 3.000 efectivos de Fuerzas y Seguridad del Estado cuando se está a punto de entrar en el ecuador de la Feria de Abril. Una Feria de Sevilla que ha calificado como "segura y sin incidentes graves" y que ha dejado una jornada de miércoles con tres heridos por un caballo desbocado. Así, ha recordado que en el Real hay medios, tanto de transporte terrestre como aéreo, a través de drones, para el control, así como el subsuelo, de todo el recinto su entorno y de las comunicaciones y los accesos a la provincia de Sevilla.

Según ha informado el delegado en una atención a medios en el recinto ferial, acompañado por el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, hasta el miércoles de Feria ha habido un total de 466 personas identificadas y 1.592 vehículos con 153 actas de denuncia por parte de Guardia Civil y Policía. Por su parte, los auxilios humanitarios, que en colaboración con bomberos, con 061, con 112, son un total de 79, entre los que se encuentran cuatro niños que se perdieron y que fueron encontrados de forma inmediata.

En relación al tráfico de vías interurbanas a cargo de la Guardia Civil, se ha llevado a cabo un total de 1.205 pruebas de alcoholemia, 30 han sido positivas y 1.175 han dado negativo. Así, el delegado ha valorado que "esta cifra está por debajo del 2%, frente al 4% que había el año pasado, lo que se traduce en mayor responsabilidad". Así, "los accidentes en vías urbanas e interurbanas han sido cuatro, en donde se han visto implicados una docena de vehículos con cuatro personas heridas, una de ellas grave".

Además, Fernández ha destacado el incendio de este miércoles en la cocina de una caseta, siendo mitigados por los bomberos. Así, ha señalado que se trata de una Feria "segura, de absoluta normalidad y sin incidencias graves".

TRES HERIDOS POR UN CABALLO DESBOCADO

En la tarde de este miércoles sobre las 14,15 horas, un caballo desbocado dejaba tres personas heridas, dos de ellas trasladadas, un bebé de 11 meses y un hombre de 40 años. El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha declarado que "no se saben las causas" y que por ahora "no hay ninguna hipótesis", lo que se sabe es que el jinete "no presentaba ningún tipo de consume de posibles sustancias alcohólicas".

En principio, "la información que tenemos en este momento, lo primero fue tratar de socorrer a las posibles víctimas" que fueran trasladadas a los centros hospitalarios sanitario, emergencia, todos los dispositivos y de ahí nosotros no tenemos más información.

INVESTIGACIÓN POR AGRESIÓN SEXUAL

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado este miércoles que efectivos municipales han atendido la denuncia de una posible agresión sexual a una joven en la Feria, a primera hora de la mañana del miércoles, y que se continúan instruyendo diligencias por este asunto.

La víctima es una joven de 20 años, que fue atendida en primera instancia por una psicológa en uno de los 'Espacios Seguros' ubicados en el real, según se destaca en el balance del martes de Feria que ofrecen cada jornada los delegados de Fiestas Mayores, Manuel Alés; de Seguridad Ciudadana, Ignacio Flores, y de Movilidad, Álvaro Pimentel. La investigación se encuentra ahora en manos de la Policía Nacional.

CONTROL ALIMENTARIO DEL SEPRONA

La Guardia Civil desplegará un amplio dispositivo de 974 agentes que abarcarán servicios como el control alimentario. Así, el Seprona llevará a cabo inspecciones tanto en el recinto como en el resto de la provincia, para garantizar que los alimentos perecederos y el transporte de ganado, especialmente equino, cumplan con los requisitos legales.

El Servicio Cinológico, con unidades de detección de drogas y explosivos, y los equipos especializados del GEDEX garantizarán la máxima seguridad.

CONTROLES DE TRÁFICO

El Subsector de Tráfico ha desplegado más de 270 agentes para gestionar cortes en la SE-30, acompañamiento de carruajes, instrucción de diligencias y puntos de verificación de drogas y alcoholemia, además de asegurar la fluidez en los accesos en coordinación con a DGT. Además, el cuerpo tiene una fuerte presencia diaria en el aeropuerto y el puerto, totalizando 310 guardias civiles.

La DGT establece restricciones y desvíos de tráfico en los principales accesos al recinto ferial, especialmente en los tramos de la SE-30 a la altura del Puerto Oeste y de Juan Pablo II, así como en la salida de la N-630 hacia la Avenida de Coria. Estas limitaciones están activas desde la tarde del 5 de mayo a las 17,00 horas y se mantendrán cada día durante el horario de máxima afluencia.

La señalización en las entradas a Sevilla muestra los posibles cambios que pudieran entrar en vigor según avance la Feria. Además, se han previsto pasos señalizados desde la SE-30 hacia Juan Pablo II para garantizar la circulación segura de carruajes y caballerías durante todos los días de 12 a 21 horas, excepto el lunes 5 de mayo que dará inicio a las 18 horas.