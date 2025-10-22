El Festival de Cine Europeo programa más de 30 actividades dirigidas a la industria audiovisual en Sevilla

La presentación de Frame Sevilla, en el marco del Festival del Cine Europeo. - FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Europeo de Sevilla acoge un programa de más de 30 actividades profesionales englobadas bajo el epígrafe Frame Sevilla, cuya programación estará diseminada desde el 7 hasta el 14 de noviembre por diversos espacios de la ciudad como el NH Plaza de Armas, Odeón Plaza de Armas, Platea, Cicus, Cartuja Center y Torre Sevilla.

Según una nota emitida por el festival, en total se ofertan más de 30 actividades, entre "mesas redondas, presentaciones, clases magistrales, sesiones de 'pitch', encuentros de 'networking' y talleres".

El festival ha concretado que el evento contará con la participación de productores, distribuidores, exhibidores, agentes de ventas, fondos de financiación, cineastas y representantes institucionales, tanto del ámbito nacional como internacional, con una "especial atención a la industria local y andaluza".

Al hilo, el programa tratará "temas clave de la industria cinematográfica y audiovisual", como el guion y la adaptación literaria al cine, la financiación, la producción, la exhibición, la comercialización y la innovación.

En este sentido, el festival ha cifrado en más de cien de profesionales los que se reunirán en esta edición para "intercambiar experiencias, conocimientos, buenas prácticas, estudios del sector, casos de éxito y enfoques diversos".

TALLERES DE CARÁCTER EDUCATIVO

El taller 'Escribiendo en imágenes', desarrollado en colaboración con Fundación SGAE y dirigido por el realizador Pablo Berger, constará de una serie de ponencias teóricas y actividades prácticas en las que se estudiarán los casos concretos de escritura visual de las reconocidas 'Blancanieves' y 'Robot Dreams', y los participantes "desarrollarán un guion para un cortometraje sin diálogos ni voz en off".

Por su parte, el taller 'Guasa' pretende "descubrir e impulsar a guionistas y monologuistas emergentes andaluces en el género de la comedia", uno de los "más demandados por el público" en España.

Asimismo, su programa combinará sesiones teórico-prácticas, dirigidas por el coautor de 'Matusalén' y guionista Fernando Hernández Barral, y tutorizadas por el equipo de la serie 'Sin gluten'. Cada participante desarrollará un 'gag' de encargo a partir de premisas habituales de comedia, que será presentado "en una sesión final en el marco del Festival".

Esta actividad se integra dentro del programa 'CreANDo', una iniciativa "pionera" impulsada por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en colaboración con los festivales de Sevilla, Málaga y Huelva.

Su oferta formativa se completa con la jornada 'INK Motion', dedicada a la adaptación literaria al cine en colaboración con Global Publishing Summit (GPS). La propuesta constará de las aportaciones del guionista ganador del Emmy Alberto 'Albatros' González, quien ha formado parte del Writers Room de 'Cien Años de Soledad', y del director colombiano Sergio Dow, así como de un panel de debate y una sesión de 'pitch' donde se presentarán diez proyectos.

Asimismo, en colaboración con ACA y DAMA, se llevarán a cabo los encuentros de guion y dirección, donde el guionista y director sevillano Jorge Naranjo impartirá una clase magistral, y se efectuará la presentación del estudio 'La profesión de guionista en España', en colaboración con el sindicato ALMA.

VALOR SOCIAL EN LAS SALAS DE CINE

En contexto, el festival ha previsto la celebración de la primera edición de las 'Jornadas Europeas de Exhibición Cinematográfica', donde se abordará el valor de la sala de cine como un "espacio indispensable para la cohesión social y la convivencia en los territorios".

Al hilo, se cuestionará qué futuro les espera a las salas europeas ante los nuevos usos culturales, se analizarán la evolución de las audiencias y se reflexionará sobre cuál debe ser la aportación de la juventud al cine.

En coherencia con la nacionalidad de la película inaugural de esta edición, 'The Last Viking', y la de una de las más premiadas de 2024, 'La chica de la aguja', se ha previsto 'Una mirada a Dinamarca', cuyas dos actividades desarrolladas a este respecto, en colaboración con el Danish Film Institute y la Embajada danesa en España, serán un "análisis del modelo de financiación y producción del país nórdico y la experiencia de coproducción de la película de Magnus von Horn".

Asimismo, por tercera edición se celebrarán las sesiones 'El Parné' o 'Show Me the Money', una "oportunidad para los profesionales de Frame de conocer de primera mano estrategias de financiación".

Las jornadas técnicas incluirán charlas sobre cine inmersivo, efectos visuales (VFX), postproducción y nuevos modelos de rodaje sostenible, con la participación de profesionales de referencia como Braís Revaldería, María Fernanda Ordóñez y Marcin J. Sobczak.

Además, se presentará el proyecto 'Sevilla Content City', impulsado por Secuoya y Sevilla Film and Events, y se celebrará una sesión conjunta con Netflix, centrada en "la innovación y la sostenibilidad en las producciones audiovisuales".

El programa también abordará el compromiso del sector con la sostenibilidad de la industria a través de actividades como la presentación del proyecto Cinenido, la colaboración con Asaenes y el Festival Foco.

INICIATIVAS PARA ABORDAR LA EQUIDAD DE GÉNERO

El festival ha apostado por la jornada 'Women in Focus', organizada en colaboración con la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales (Aamma), donde, por la mañana, se realizará una sesión "dedicada a la música en el cine desde la perspectiva de los derechos de autor", con presencia de especialistas de SGAE, y por la tarde, con la directora de 'Secaderos', Rocío Mesa, y de la responsable de música de la citada cinta, Paloma Peñarubia, para hablar "sobre el proceso de creación de su banda sonora".

Al hilo, se ha programado también una mesa redonda con el Observatorio de Igualdad de RTVE y Aamma, sobre la proyección del documental 'No estás loca. La verdad sobre la violencia vicaria', de la directora María Bestar, y un debate sobre diversidad e inclusión en el cine, organizado junto a la Asociación de Cineastas de Andalucía (ACA).

La nueva edición del programa de European Film Promotion, Future Frames, en colaboración con el Festival de Karlovy Vary, con apoyo de Creative Europe - Media Programme de la Unión Europea y de Allwyn, "refuerza el compromiso de Sevilla con el descubrimiento de nuevas voces".

Esta edición se ha programado a cuatro jóvenes cineastas de Finlandia, Bélgica, Irlanda y España que representan, desde géneros y miradas diversas, el futuro del audiovisual europeo a través de las películas 'Fish River Anthology', 'Karaokiss', 'We Beg to Differ' y 'Dissecció d'una incoherència en crisi'.

FORO DE ENCUENTRO EN SEVILLA

Así, Frame Sevilla será un "foro activo de encuentro y conexión profesional", en el que se organizarán a lo largo de la semana sesiones de 'networking', cócteles, cafés y 'happy hours' en diferentes espacios de la ciudad.

Además, el festival ha destacado la inauguración de las 'Jornadas de Turismo de Pantalla' el 11 de noviembre, una actividad puesta en marcha junto a Sevilla Film and Events, con la colaboración de The Travelling Set y dirigida a instituciones y prensa que pretende reivindicar "el potencial del turismo de pantalla".

En las jornadas también se darán a conocer los datos que respaldan su impacto, se presentará la plataforma Lorens, y se cerrará con una ruta por Sevilla, que mostrará "cómo el audiovisual puede convertirse en motor de promoción cultural y turística".

Estos encuentros permitirán "cerrar acuerdos, compartir proyectos y fortalecer la colaboración entre la industria local, nacional y europea" en un ambiente distendido y creativo.