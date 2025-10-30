Festival de Cine de Sevilla 2025: Más de 80 películas para el público infantil y juvenil

Presentación de Europa Junior y Cinéfilos del Futuro, las secciones educativas del Festival de Cine Europeo de Sevilla. - LOLO VASCO / FESTIVAL DE CINE EUROPEO DE SEVILLA

Las secciones educativas del 22º Festival de Cine Europeo de Sevilla, Europa Junior y Cinéfilos del Futuro, proyectarán una treintena de películas. En total, el programa del festival incluye 88 sesiones para público infantil y juvenil en cinco sedes principales, con una asistencia prevista de más de 20.000 estudiantes.

Así se ha expuesto en el acto de presentación celebrado este jueves en el IES San Isidoro. Tras la bienvenida del director del centro, Pedro Giménez de Aragón, el acto ha contado con la intervención de la delegada de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla, Blanca Gastalver y del director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, Manuel Cristóbal; acompañados por la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, y el responsable de programación del festival, Antonio Navarro, según ha detallado la organización de la cita en una nota.

En este contexto, Aragón ha hecho hincapié en que la presentación del Festival "está completamente alineado con el programa de estudios", porque para el centro "la educación en materias relacionadas con el cine es fundamental". "Es una área de estudio del centro desde los años 30, cunado se compró el primer proyector", ha recordado, toda vez que ha señalado que el centro también fundó el Cine Club San Isidoro, "de gran importancia en los años de la transición"

El Festival de Cine Europeo de Sevilla pone así el foco en los nuevos públicos con una programación pedagógica destinada a los jóvenes espectadores de los centros educativos con el objetivo de fomentar entre el alumnado "el amor por la cultura audiovisual".

LOS JÓVENES AUMENTAN SUS RESERVAS

Por su parte, Cristóbal ha destacado que entre los espectadores más jóvenes "estamos teniendo un 42% más de reservas que el año pasado para las sesiones escolares, lo que hará que tengamos unas cifras récord para enorgullecernos".

Durante su intervención ante el alumnado del centro, la delegada ha destacado el "compromiso del festival con la generación de nuevos espectadores". "Esta es una experiencia para aprender y descubrir", ha indicado, al tiempo que ha destacado que la 22ª edición "vuelve a apostar por los nuevos públicos con una amplia programación educativa con más títulos, distintos idiomas y más sedes" gracias a una "cuidada programación".

Desde el Ayuntamiento "trabajamos para seguir creciendo y llevar el cine a todos los rincones de Sevilla. Fomentar el acceso a la lectura, el cine y el arte es educar en valores, por lo que seguiremos apostando por los proyectos como este", ha apostillado.

Las secciones Europa Junior y Cinéfilos del Futuro ofrecen diversas proyecciones matinales que llegarán a más de 20.000 estudiantes, según ha estimado la propia organización. La principal novedad es el incremento del número de títulos con el objetivo de ofrecer una programación de temáticas diversas y en diferentes idiomas, así como la ampliación de sedes para dar cobertura a la demanda.

¿CUÁLES SON LOS TÍTULOS DE LA SECCIÓN EUROPA JUNIOR?

La sección Europa Junior, destinada al público infantil, desde los cuatro hasta los doce años, recoge en esta edición un total de once títulos entre los que se cuentran 'El secreto del herrerillo' (Francia); 'Maya, donne-moi un titre' (Francia); y 'Polloliebre y el secreto de la marmota' (Bélgica, Francia), de Benjamin Mousquet.

También forman parte del programa 'Little Amélie' (Francia), de Maïlys Vallade y Liane-Cho Han, sobre la novela 'Metafísica de los tubos'; 'Mascotas al rescate' (Francia), una comedia de acción sobre una banda de animales ladrones; y 'El cumpleaños perfecto de Thelma' (Letonia, Luxemburgo), de Reinis Kalnaellis, sobre una joven pingüina que desafía las normas de su comunidad.

El público infantil podrá disfrutar igualmente de '¡Hola, Frida!' (Canadá, Francia), de Karine Vézina y André Kadi, un acercamiento al universo de Frida Kahlo; y de 'Zorro y Liebre salvan el bosque' (Países Bajos, Luxemburgo, Bélgica), de Mascha Halberstad, basada en el libro de Sylvia Vanden.

Completan la selección 'La niña de la cabra' (España, Rumanía), escrita y dirigida por Ana Asensio, un cuento de amistad infantil ambientado en la periferia madrileña de los 80, y 'Mi vida a lo grande' (Eslovaquia, Francia, República Checa), de Kristina Dufková, sobre un niño que sufre acoso escolar.

Esta edición también se ha incluido un programa especial de cortometrajes que exploran las posibilidades del lenguaje y la comunicación en las relaciones interpersonales. Entre ellos, 'Lola y el piano rompecabezas', 'Ser hermanas', 'El hombre de bolsillo', 'La jaula' y 'La panadería de Boris'.

¿CUÁLES SON LAS PROYECCIONES DE CINÉFILOS DEL FUTURO?

Cinéfilos del Futuro, dirigida a estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos, reúne 14 títulos de animación, documental y ficción que promueven el debate y el pensamiento crítico.

El cine francés ocupa un lugar destacado con títulos como 'Mars Express', de Jérémie Périn; 'La receta perfecta', de Louise Courvoisier; 'Juliette en primavera', de Blandine Lenoir; y 'Jane Austen arruinó mi vida', ópera prima de la directora y guionista Laura Piani.

El compromiso social se refleja en 'La historia de Souleymane', de Boris Lojkine, galardonada con el Premio del Jurado en Una Cierta Mirada del Festival de Cannes; 'Un pequeño plan, cómo salvar el mundo', de Louis Garrel; y 'Rodeo', de Lola Quivoron.

De Reino Unido llega 'Ish', de Imran Perretta, un drama sobre la juventud musulmana británica. La representación española incluye 'El amor en su lugar', de Rodrigo Cortés, ambientada en el gueto judío de Varsovia; 'Pendaripen', de Alfonso Sánchez, documental sobre el pueblo gitano; 'Muy lejos', dirigida y escrita por Gerard Oms, con Mario Casas en el papel de un ultra de fútbol que busca su identidad; y 'Upon Entry', dirigida y escrita por Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vásquez, sobre el control migratorio de un aeropuerto estadounidense.

A estos se añaden dos títulos de animación con temática adulta: 'La mercancía más preciosa' (Francia), de Michel Hazanavicius, sobre el Holocausto; y 'Bella' (España), de Manuel H. Martín y Amparo Martínez Barco, inspirada en la vida de Ana Bella Estévez.

Ambas secciones contarán con una colaboración del Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, que presentará dos programas de cortometrajes premiados: 'The Best of Annecy Kids', para mayores de seis años, y 'The Best of Annecy', a partir de doce años, con nueve y ocho piezas, respectivamente, provenientes de diferentes países y una introducción creada por los estudiantes de la escuela francesa Gobelins.

UNA SALA INMERSIVA EN EL CARTUJA CENTER

Además, el público podrá vivir en la nueva sala inmersiva del Cartuja Center CITE, con la instalación 'Fillos do Vento: A Rapa', donde Brais Revaldería sumerge al público de manera multisensorial en el ritual ancestral de la rapa das bestas.

El compromiso del Festival con la educación audiovisual se refuerza con Ventana Cinéfila, programa en línea y gratuito que celebra su sexta edición gracias a la colaboración con la plataforma Filmin y la alianza ProFestivales21, que agrupa a los festivales de Sevilla, Málaga, Valladolid, Huelva y Sitges.

Disponible del 15 de octubre al 30 de noviembre, este programa incluye 19 títulos entre largometrajes y cortometrajes de autores contemporáneos. Su objetivo es "ampliar la mirada social y estética de la juventud, fomentando la educación en valores". Cada película va acompañada de una guía didáctica que el profesorado puede utilizar para preparar el visionado y el debate en el aula.

Gracias a su colaboración con el Festival de Cine Educativo de Fuente Obejuna (FOCO), el certamen sevillano refuerza su compromiso con la educación audiovisual y acoge al alumnado participante en las actividades previstas del 7 al 15 de noviembre.