El Festival de Cine de Sevilla avanza en Madrid 32 de sus títulos, con cintas premiadas en Cannes, Berlinale y Venecia

Foto de familia, con la delegada municipal de Cultura y el director del Festival de Cine de Sevilla, en la presentación del certamen en Madrid, en el Palacio Longoria - AYTO.DE SEVILLA

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado en Madrid la 23ª edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que del 6 al 14 de noviembre volverá a convertir la capital andaluza en el epicentro del cine europeo, con estrenos nacionales y mundiales y películas aclamadas en los principales festivales del continente. La presentación, celebrada en el Palacio Longoria, sede de la SGAE, ha servido para anunciar un avance de 32 películas que formarán parte de la programación, tanto de la Sección Oficial como de otras secciones en las que estará presente el cine español.

Al acto han asistido la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, y el director del festival, Manuel Cristóbal, acompañados por una amplia representación de los cineastas protagonistas de esta edición, tal como informa el Consistorio en una nota de prensa. En este sentido, Angie Moreno ha señalado que se trata de un "certamen con raíces" en Sevilla, "pero con vocación europea".

"Un festival que apuesta por el cine de autor, por las nuevas voces y por el talento, pero también por la industria. Estamos construyendo un festival que no quiere esperar a noviembre para existir. Un festival que quiere estar presente durante todo el año", ha añadido la delegada municipal de Cultura.

El Festival de Cine Europeo de Sevilla reúne 15 títulos que refuerzan su vocación de descubrimiento y su mirada abierta al cine europeo e internacional. La selección combina óperas primas y regresos esperados, con películas avaladas en su paso por Cannes, Venecia, Locarno, Toronto, Karlovy Vary y Annecy. Entre ellas, dos candidatas a los Oscar: 'Adult Supervision', por Suecia, y 'Elephants in the Fog', por Nepal.

Las tensiones de la convivencia y los desafíos de la adolescencia atraviesan varios títulos de la Sección Oficial; entre ellos, '3 Weeks After', drama sobre el acoso escolar inspirado en hechos reales, dirigido por el serbio Miroslav Terzic, que firma el guion junto a Vladimir Arsenijevic y Bojan Vuletic. Coproducida por Serbia, Luxemburgo, Italia, Bulgaria y Croacia, la película tuvo su estreno mundial en el 60º Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, donde recibió el 'Europa Cinemas Label' a la mejor película europea.

La adolescencia se convierte en un territorio de conflicto familiar en 'Adult Supervision', candidata de Suecia a los Oscar. En su debut dirigiendo un largometraje, el escritor y director sueco Alex Schulman reúne a tres padres y sus hijas adolescentes durante una escapada que comienza como unas vacaciones idílicas y pronto se descontrola.

Al estrenarse en el Fantastic Fest, recibió el premio a la Mejor Película (Next Wave). 'Blaise', en cambio, lo aborda desde un enfoque contrario y convierte ese proceso de crecimiento en una historia de aceptación y descubrimiento. La película de animación francesa, dirigida por Dimitri Planchon y Jean-Paul Guigue, ganó el premio a la Mejor Película de la sección Contrechamp del Festival de Annecy 2026.

'Children of the Monkey', ópera prima del italiano Tommaso Landucci, aborda los límites de los vínculos familiares a través de la historia de un padre que cuida de su hijo con discapacidad y se acerca cada vez más a su sobrino adolescente. La película se estrenó en la sección Orizzonti del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió el premio al Mejor Guion y Riccardo Scamarcio obtuvo el de Mejor Actor.

La relación entre padres e hijos se vuelve más tensa en 'Falling House', cuarto largometraje del director iraní Mohsen Gharaei, coescrito junto a Amir Mohammad Abdi. Rashid, un veterano guardia de prisiones, ve cómo su vida se tambalea cuando descubre que su hija mayor planea abandonar Irán para dedicarse al modelaje.

El tema de las familias que no se conocen alcanza una dimensión moral en 'You Don't Belong Here', drama rumano escrito y dirigido por Florin Serban y ganador del Leopardo de Oro a la Mejor Película en el Festival de Locarno. Junto a ello, 'La desconocida', dirigida por Arthur Harari y coescrita con Vincent Poymiro, llega a la Sección Oficial tras su paso por Cannes, donde compitió por la Palma de Oro. La identidad y la transformación personal están también en el centro de 'Lemonade', debut en la ficción de la documentalista irlandesa Kim Bartley.

En 'Sin expectativas', la necesidad de empezar de nuevo llega después de una ruptura con la vida que Maja había construido. La protagonista, una mujer de 29 años con una exitosa carrera musical, sufre un colapso que la obliga a dejarlo todo y regresar a casa de su madre.

Tras convertirse en una de las sorpresas de Un Certain Regard en Cannes, 'Palabras de amor' marca el esperado regreso del director francés Rudi Rosenberg a la ficción, más de diez años después de 'Le Nouveau'. Por su parte, 'The Idiot(s)', coproducción entre Polonia y Alemania, también pone a una mujer valiente en el centro de la historia.

En 'Elephants in the Fog', la desaparición de una hija obliga a Pirati, matriarca de una comunidad Kinnar, a enfrentarse a la tensión entre sus deseos personales y la responsabilidad hacia los suyos. Ópera prima del director nepalí Abinash Bikram Shah y candidata de Nepal a los Oscar, mientras que las circunstancias externas irrumpen de forma distinta en 'Black Money for White Nights', quinto largometraje de Kristina Grozeva y Petar Valchanov, coescrito junto a Decho Taralezhkov.

En el documental 'Taranta', ópera prima de Samuel Nacar, con guion de Ana Puentes y Claudia Barthelemy, la reapertura de la antigua fábrica Santana devuelve la actividad a Linares, pero también plantea preguntas sobre el futuro de una ciudad marcada por su pasado industrial.

El conflicto entre una comunidad y el proyecto que puede cambiar su entorno atraviesa 'Tralovento', dirigida por Eloy Domínguez Serén y escrita por Meritxell Colell.

CINTAS FUERA DE CONCURSO

Fuera de concurso, la Sección Oficial presentará otra destacada producción española, el documental 'Anguita. El hombre de los tres siglos', dirigido por Hugo Cabezas y coescrito con los periodistas cordobeses Marta Jiménez y José María Martín.

La Selección EFA reúne en Sevilla una selección de 12 títulos reconocidos por la European Film Academy, con algunas de las películas europeas más destacadas del año. Además, once nuevos títulos se suman a la ya anunciada película inaugural, '¡Viva Carmen!', dirigida por Sébastien Laudenbach y escrita junto a Santiago Otheguy.

Por otra lado, el Festival de Cine Europeo de Sevilla ha anunciado el segundo Premio de Honor de su 23ª edición. Tras el galardón para la directora polaca Agnieszka Holland, el festival reconoce a Cartoon Saloon, uno de los estudios de animación más prestigiosos del panorama internacional. Es la primera vez que el Festival entrega este premio a un estudio de animación.

Fundado en 1999 en Kilkenny (Irlanda) por Paul Young, Tomm Moore y Nora Twomey, el estudio suma cinco nominaciones a los Óscar y dos a los Globos de Oro, además de reconocimientos como los Bafta y los Emmy. El homenaje forma parte del programa especial que el Festival organiza con la Embajada de Irlanda en España con motivo de la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea.

El embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, ha enviado al Festival este mensaje: "Con películas como 'El secreto del libro de Kells', 'La canción del mar', 'El pan de la guerra' y 'Wolfwalkers', el estudio ha llevado a públicos de todo el mundo historias inspiradas en el patrimonio irlandés. Nos complace colaborar con el Festival de Cine Europeo de Sevilla en el reconocimiento de su extraordinaria contribución a la cultura y la animación europeas, al tiempo que reforzamos los lazos culturales que unen a Irlanda y España".