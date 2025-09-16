El Festival del Patio+Metrópolis de Sevilla acoge este miércoles un concierto de Miss Caffeina

Archivo - Imagen del grupo Miss Caffeina. Imagen de archivo.- FESTIVAL DEL PATIO - Archivo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival del Patio+Metrópolis de Sevilla acogerá este miércoles un concierto de la banda Miss Caffeina, que publicó el pasado viernes 'Que seas feliz', el tercer adelanto de su próximo álbum. Así, la cita será la cuarta del festival, pero la primera que tendrá lugar en el Patio de la Diputación de Sevilla.

Según ha informado la Diputación de Sevilla, entidad organizadora del evento, en una nota de prensa, el grupo volverá a la ciudad hispalense después de que se tomaran un descanso de los escenarios en 2024.

Miss Caffeina inició su andadura en 2005 y actualmente se prepara para el lanzamiento de su sexto trabajo discográfico, 'Buenasuerte' previsto para octubre de 2025.

El Festival del Patio también contará con las actuaciones de Siloé el próximo jueves 18 de septiembre, Santiago Auserón y la Academia Nocturna el viernes 19 y Derby Motoreta's Burrito Kachimba el sábado 20.

Los próximos días 21 de septiembre en Dos Hermanas y 10 de octubre en Mairena del Aljarafe actuarán Coque Malla y Camela, respectivamente.