I festival Suricular de podcast este sábado en Espartinas con Aimar Bretos, Juanlu Sánchez y Marta Jiménez

ESPARTINAS (SEVILLA), 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los periodistas Aimar Bretos o Juanlu Sánchez, los humoristas Manu Sánchez o Rancio Sevillano o la matemática Clara Grima son algunos de los ponentes destacados de Suricular, el Festival de Podcast del sur de España que, organizado por el Ayuntamiento de Espartinas, celebra su primera edición este sábado 5 de octubre, en el Centro Cultural Santa Ana de la localidad sevillana.

Bajo la batuta de Juanlu Sánchez, subdirector de eldiario.es y director de Un tema Al día, podcast diario para explicar la actualidad y Premio Ondas al Podcast Revelación 2023, los distintos invitados de Suricular expondrán su experiencia con este innovador soporte de comunicación, compartirán con los asistentes sus opiniones al respecto y atenderán las dudas y consultas de éstos.

"Me da igual si me escuchan en directo o a las cuatro de la mañana en un podcast: lo que quiero es que me escuchen". Así de claro lo tiene Aimar Bretos, presentador del informativo Hora 25 de la Cadena Ser y apasionado de este nuevo formato de contenido en soporte audio que cada vez es más popular entre oyentes jóvenes y veteranos.

En la primera mesa redonda, titulada Otra forma de contar, intervendrán los periodistas, productores y reporteros como Mar Abad, cofundadora y directora editorial del sello de pódcast El Extraordinario, bajo el que ha desarrollado y conducido distintos espacios como Vacunas, La fucking condición humana o Crímenes, el musical (Premio Ondas Globales del Podcast 2023); Aimar Bretos, director del informativo Hora 25 de la Cadena SER, y autor de varios podcast vinculados a su programa; Isabel Cadenas, directora del podcast (De eso no se habla); y Marta Jiménez, periodista y autora del premiado podcast Anguita y Julio.

En el segundo bloque, bajo el título Aquí todo el mundo tiene un podcast, perfiles diversos, más allá del periodismo o la comunicación convencionales, pondrán de manifiesto la versatilidad del formato.

Aportarán su visión Clara Grima, profesora universitaria y divulgadora matemática, con experiencia en el podcast divulgativo en Los tres chanchitos; Antonio Muñoz, exalcalde y portavoz socialista en el Ayuntamiento de Sevilla que conversa con personalidades del ámbito de la cultura, el deporte, el periodismo o la política en su podcast Estas cosas llevan tiempo; Adrián Pino, actor, guionista y streamer; autor del podcast de ficción Un mundo Violento y copresentador con Fernando Moreno el espacio de humor La Tormenta y el conversacional Panda y Pino, con el futbolista Borja Iglesias, actualmente en el Celta de Vigo; y José León, coautor de Sacra Conversazione, un podcast conversacional sobre la Semana Santa y Sevilla desde las vivencias personales y a través de los intereses de los autores, uno por la literatura y otro por el arte.

La jornada concluirá con la grabación en directo de un episodio de Un tema Al día en el que Juanlu Sánchez entrevistará a los populares comunicadores (escritores, presentadores, locutores, humoristas, etc.) Julio Muñoz Gijón Rancio y Manu Sánchez sobre podcast, comunicación, humor, acento y lo que surja.