Fibes acogerá el 7 de mayo ExpoTalento, el "mayor escaparate andaluz de captación de talento y formación"

SEVILLA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes), junto al Ayuntamiento de Sevilla y Eventos BWG, acogerá ExpoTalento, la primera "gran feria de empleo y educación de Andalucía", que se celebrará el próximo 7 de mayo de 2026. El evento nace con el objetivo de convertirse en el "mayor escaparate andaluz de captación de talento y oportunidades formativas, estando especialmente dirigido a estudiantes, jóvenes profesionales y personas en situación de desempleo".

La delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha señalado en una nota de prensa que "ExpoTalento representa una apuesta decidida del Ayuntamiento de Sevilla por generar oportunidades reales para los jóvenes y para quienes buscan incorporarse o reinventarse en el mercado laboral. Que Fibes acoja la primera gran feria de empleo y educación de Andalucía consolida a Sevilla como capital de grandes encuentros profesionales y como motor de conexión entre empresas, instituciones formativas y talento".

"Este evento --ha continuado-- no sólo refuerza el posicionamiento como ciudad de congresos y eventos estratégicos, sino que impulsa el desarrollo económico y social, facilitando que el talento andaluz encuentre en Sevilla un espacio para crecer, formarse y proyectar su futuro". El encuentro ofrecerá una plataforma para el posicionamiento de marca empleadora y la conexión directa entre empresas, instituciones educativas y talento de todos los sectores.

Las empresas participantes podrán encontrar en ExpoTalento una "oportunidad única" para acceder a un amplio volumen de talento cualificado en un solo espacio, reforzando así su visibilidad en un mercado laboral cada vez más competitivo. Por su parte, los asistentes podrán conocer de primera mano oportunidades laborales, establecer contactos profesionales y participar en actividades formativas orientadas a mejorar su empleabilidad. La feria se celebrará el 7 de mayo de 2026, en horario ininterrumpido de 10,00 a 20,00 horas, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla.