Finalizan las obras del nuevo comedor del CEIP Valdés Leal de Sevilla que permitirán retirar los edificios prefabricados

Vista exterior del nuevo comedor del CEIP Valdés Leal, que permitirán retirar los edificios prefabricados instalados por el Ayuntamiento - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha finalizado las obras de construcción del comedor escolar del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Valdés Leal de Sevilla, con una inversión total de 558.605,88 euros.

La creación de este nuevo espacio permitirá retirar los edificios prefabricados instalados por el Ayuntamiento en los que se venía prestando el servicio, informa la Junta en una nota de prensa.

Al respecto, el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Miguel Ángel Araúz, ha mostrado su gran satisfacción por la culminación de las obras del nuevo comedor, "una actuación largamente demandada por la comunidad educativa y, de manera especial, por las familias del centro".

Con esta mejora, el alumnado podrá disfrutar por fin del servicio de comedor en un único turno, favoreciendo una mejor organización del tiempo escolar, una atención más adecuada a los estudiantes y una mayor conciliación para las familias. "Esta actuación refleja el compromiso del Gobierno de Moreno con la mejora continua de las infraestructuras educativas y con la respuesta a las necesidades reales de los centros docentes de la provincia", ha añadido el delegado territorial.

El comedor se ubica en un edificio exento de nueva construcción situado en el extremo suroeste de la parcela. Además del espacio de comedor, alberga una cocina para gestión in situ, vestuarios para el personal, vestíbulo y núcleo de aseos para el alumnado. En total, cuenta con 350 metros cuadrados de superficie construida.

PROYECTO CON NUMEROSAS VICISITUDES

Las obras del comedor del CEIP Valdés Leal han atravesado numerosas vicisitudes desde el comienzo de su ejecución. Se adjudicaron por primera vez en julio de 2019 a una empresa que, posteriormente, solicitó la resolución del contrato sin haber llegado a iniciar los trabajos.

Hubo que esperar al dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía para actualizar el proyecto y volver a licitar la obra, que fue de nuevo adjudicada en julio de 2023. Cerca de un año después, estando los trabajos al 21,3% de ejecución, la contratista se declaró en concurso de acreedores, lo que obligó a la Agencia a llevar a cabo otra resolución de contrato por abandono, así como una nueva modificación del proyecto y otro proceso de contratación de las obras.

En enero de 2025 se licitaron por tercera vez las obras del comedor, quedando desiertas, lo que forzó una nueva actualización del proyecto y contratación. Esta última se realizó a través del nuevo acuerdo marco puesto en marcha por la Agencia para agilizar los tiempos de adjudicación de las obras de hasta un millón de euros, encargándose a la empresa Serveo Servicios S.A., que es la que finalmente ha culminado la ejecución de los trabajos.

La construcción del nuevo edificio de comedor del CEIP Valdés Leal de Sevilla forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo, que ejecuta la Agencia Pública Andaluza de Educación.