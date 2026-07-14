Finalizan en Sevilla las obras del centro de noche Saiz Meneses para personas sin hogar de la calle Don Remondo

El arzobispo de Sevilla, en el centro, visita las obras del centro de noche Saiz Meneses para personas sin hogar, ubicado en la calle Don Remondo - ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Obra Social del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular avanza hacia su culminación con la finalización de las obras del futuro centro de noche Saiz Meneses, "principal legado caritativo del mismo". El nuevo recurso, promovido por la Archidiócesis de Sevilla, ofrecerá acogida nocturna y acompañamiento integral a personas en situación de 'sinhogarismo'.

Con motivo de la conclusión de los trabajos, el arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha visitado las instalaciones este martes, 14 de julio, ubicadas en la calle Don Remondo. Durante el recorrido ha estado acompañado por el vicario episcopal para la Pastoral Social, Salvador Diánez; el director de Cáritas Diocesana de Sevilla, Miguel Ángel Carbajo; el arquitecto responsable del proyecto, José María Rincón; y varios responsables de las distintas áreas de la Obra Social del Congreso, señala en un comunicado.

La apertura del centro tendrá lugar una vez concluya el equipamiento de las instalaciones y se obtengan las correspondientes licencias administrativas, pasos necesarios antes de iniciar su actividad. En este sentido, la inauguración está prevista para los próximos meses.

El centro de noche Saiz Meneses constituye el principal fruto social del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular y responde al compromiso adquirido por la Archidiócesis de que este acontecimiento eclesial dejara una huella permanente en favor de las personas más vulnerables.

El nuevo recurso permitirá ampliar la atención que la Iglesia de Sevilla presta a las personas sin hogar, complementando el trabajo que Cáritas Diocesana desarrolla desde hace años mediante proyectos de acogida, acompañamiento e inclusión social. "Más que ofrecer un lugar donde pasar la noche, el centro aspira a convertirse en un espacio de referencia para favorecer procesos de recuperación personal y de integración social, poniendo en el centro la dignidad de cada persona y el acompañamiento cercano".

La puesta en marcha del citado centro de coche reforzará la red de recursos de atención al sinhogarismo existente en Sevilla y permitirá seguir ofreciendo una respuesta coordinada, integral y cercana a quienes atraviesan situaciones de mayor exclusión.