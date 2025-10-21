Pintadas en la fachada del Colegio Irlandesas Loreto. A 17 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla ha anunciado este martes que ha pedido, a través de la especialidad de Criminalidad Informática, a una red social la retirada de las imágenes de tres menores que las identifica como supuestas acosadoras del centro escolar Irlandesas Loreto, en el marco del presunto suicidio de una joven de 14 años que el pasado martes se precipitó desde una azotea tras haber sufrido acoso escolar en el mencionado colegio.

Asimismo, el Ministerio Público ha expresado en una nota que también ha abierto diligencias de investigación penal por la difusión en redes sociales de las fotografías con su identidad y con mensajes de amenazas.

Además, ha valorado que, en su función de protección de la imagen de los menores, "el acoso no se puede combatir con el acoso y amenazas".

Cabe enmarcar que este lunes el Ministerio Públcio anunció que había abierto dos expedientes para investigar las circunstancias que rodean el presunto suicidio. Uno de los procedimientos, de reforma juvenil, se centra en la posible implicación de varias menores en los hechos, mientras que el segundo, de supervisión, tiene por objeto evaluar la actuación y posible responsabilidad de los responsables del centro educativo en el que estudiaba la víctima.

Por su parte, la dirección del colegio privado concertado pedía esta misma semana "cautela y responsabilidad hasta que finalice la investigación" policial, judicial y administrativa en torno al suicidio de la que fuera alumna del centro, Sandra Peña. La niña y su familia habían advertido en varias ocasiones de que era víctima de acoso escolar. El colegio no activó no el protocolo de acoso.