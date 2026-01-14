La Fiscalía pide seis años de prisión a un acusado reincidente por robar 100 euros y licor a un bar en Sevilla

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla reclama una pena total de seis años de prisión para un varón por un presunto delito de robo con fuerza en las cosas en establecimiento público fuera de las horas de apertura, tras forzar la persiana de un bar de la ciudad hispalense para acceder a su interior y conseguir obtener 100 euros en metálico y varias botellas de licor. El Ministerio Público aprecia una circunstancia agravante de multirreincidencia, dado que el procesado ha sido condenado con anterioridad hasta en cinco ocasiones por delitos de robo con fuerza a penas que oscilan entre seis meses y dos años de prisión.

Según el escrito de conclusiones provisionales del Ministerio Público, consultado por Europa Press, los hechos se remontan al 22 de agosto de 2021, momento en el que el acusado se dirigió al 'Bar Pineda' y "fuera del horario de apertura y con intención de obtener un beneficio ilícito, forzó la persiana de la puerta principal, accedió a su interior y fracturó la caja registradora".

De esta forma, "se apoderó de 100 euros, manipuló una máquina de bolas y se apropió de cuatro botellas de licor, estas últimas con una suma total de 60 euros". Posteriormente, emprendió la huida.

Prosigue el escrito, "los daños causados en el establecimiento ascendieron a 290 euros, desglosados en 190 euros de persiana y 100 euros de la máquina, mientras que los efectos sustraídos alcanzaron los 160 euros y se reclaman en su conjunto".

Por todo ello, la Fiscalía estima que los hechos relatados constituyen un delito de robo con fuerza en las cosas en establecimiento abierto al público fuera de las horas de apertura, por el que el acusado responde en calidad de autor. Asimismo, concurre la circunstancia agravante de multirreincidencia. Por ello, ha procedido a imponer al investigado la pena de seis años de prisión.

Esa es la petición del Ministerio Público, de cara al juicio fijado contra este acusado para el día 27 de este mes por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla.