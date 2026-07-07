Flamenco y barroco se darán cita en un ciclo de conciertos en San Luis de los Franceses durante la Bienal de Sevilla

Archivo - El guitarrista Alejandro Hurtado. Imagen de archivo. - IMAE - Archivo

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla propondrá un nuevo acercamiento al arte jondo a través de sus 'matinés', un ciclo de seis conciertos que se celebrará del 12 al 27 de septiembre en la iglesia de San Luis de los Franceses, de la mano de Pedro El Granaíno, Alejandro Hurtado y Encarna Anillo.

Así lo ha anunciado la delegada de Turismo y Cultura de Sevilla, Angie Moreno, en la presentación del ciclo, misma vez que ha subrayado que se trata de unas citas matinales que plantean una escucha pausada, donde el espacio, la luz y el silencio son "protagonistas". De esta manera, el cante y la guitarra "dialogarán" con la música barroca en tres propuestas que intentarán descubrir nuevas resonancias del flamenco.

Al hilo, Moreno ha destacado el "reto mayúsculo" que supone cuadrar agendas, sumar la colaboración de todas las organizaciones y encajar el empuje de los nuevos patrocinadores para poner en marcha el acontecimiento.

No obstante, también ha subrayado que Sevilla presenta una capacidad de acogida cultural que pocas ciudades "pueden igualar", donde grandes aforos internacionales como el Maestranza o Fibes conviven con "fascinantes" rincones patrimoniales que a menudo pasan desapercibidos. Por tanto, ha asegurado que San Luis es uno de ellos y que el "gran logro" de la edición será convertir Sevilla en un "único escenario".

Asimismo, el director de la Bienal, Luis Ybarra, ha detallado que el programa se presenta como una invitación para disfrutar tanto de la "monumentalidad" como de la "desnudez" del patrimonio de la ciudad, donde las citas musicales en San Luis aportarán un "carácter histórico" al flamenco a través de la colaboración de profesionales del género con músicos barrocos.

LA PROGRAMACIÓN DE LOS MATINÉS

Las 'matinés' de la Bienal se inaugurarán los días 12 y 13 de septiembre con la propuesta de Pedro El Granaíno, 'Pan de Oro', que contará con la colaboración especial del clavecinista Daniel Oyarzábal. La propuesta del cantaor partirá de la transformación del cante según el espacio y el momento en que sucede, de forma que las mañanas de San Luis imprimirán un carácter distinto a su "profundidad expresiva" al mismo tiempo que el órgano de Oyarzábal incorporará la sonoridad de la música antigua.

Durante el 19 y el 20 de septiembre, el guitarrista Alejandro Hurtado presentará 'Devenir de la guitarra' en colaboración con la guitarra barroca de Enrike Solinís, un recital que propondrá enlazar el flamenco, la música antigua y la tradición clásica. Hurtado reunirá en este concierto interpretación, investigación y composición, mientras la colaboración de Solinís ampliará la perspectiva sonora del programa.

Por su parte, los días 26 y 27 de septiembre cerrarán el ciclo de 'matinés' con 'Camino de flores', de Encarna Anillo, un recital concebido como un viaje emocional en el que el cante flamenco revela los paisajes invisibles de la experiencia humana. Con la colaboración del laudista Miguel Rincón, la cantaora invitará a descubrir que también las emociones, los silencios y los procesos de transformación forman parte del flamenco.

La Bienal de Flamenco está organizada por el Ayuntamiento de Sevilla a través de la Delegación de Turismo y Cultura. Cuenta con la colaboración institucional de la Junta de Andalucía y del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura y con el patrocinio de Unicaja y GetYourGuide.