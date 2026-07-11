El flamenco protagoniza una nueva cita de Noctaíra 2026 en Alcalá (Sevilla) antes de una segunda quincena con teatro

Celebración de una actuación en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha anunciado que el Centro San Miguel ha sido el escenario en el que Matías López 'Mati', al cante y Rubén Romero, a la guitarra han protagonizado una nueva actuación de las programadas en Noctaíra 2026 para este verano de Alcalá.

Según ha subrayado el Consistorio en una nota de prensa, el delegado municipal de Turismo y Cultura, Christopher Rivas, ha declarado que "estos primeros pasos de Noctaíra 2026 nos están acercando a propuestas artísticas muy interesantes y enriquecedoras".

La programación de Noctaíra 2026 continuará durante la segunda quincena de julio con una amplia oferta de conciertos, teatro y flamenco. El Castillo acogerá el 15 de julio el concierto de Lena de Amo y Pedro Ordóñez, mientras que al día siguiente la compañía Las Jabatas representará la obra Las de William.

El 17 de julio, el Centro San Miguel será escenario del espectáculo flamenco El Arrabal en Vivo. La agenda proseguirá el 22 de julio con el concierto de la cantautora Judit Neddermann en el Castillo y el 23 con la representación de Victoria Kent, a cargo de la compañía Arteporelarte.

El flamenco regresará el 24 de julio al Centro San Miguel con Antonio Núñez 'El Pulga', y el 29 de julio la Harinera del Guadaíra inaugurará el programa de Teatro Familiar con la obra Imaginando al Quijote, de la compañía Escena 13.

Todos los espectáculos comenzarán a las 22,30 horas. La programación de Noctaíra 2026 continuará durante el mes de agosto con nuevas propuestas de teatro, flamenco y música en directo, que se prolongarán hasta septiembre.