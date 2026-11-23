Los candidatos del Frente Amplio Andaluz al Congreso por Sevilla, Enrique Santiago y Engracia Rivera, en un acto político celebrado en la sede local de Izquierda Unida (IU) en Morón de la Frontera. - FRENTE AMPLIO ANDALUZ

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

Los candidatos del Frente Amplio Andaluz al Congreso por Sevilla, Enrique Santiago y Engracia Rivera, han visitado este lunes Morón de la Frontera para abordar las reivindicaciones de los trabajadores civiles de la base aérea de utilización conjunta, al tiempo que han reclamado un centro hospitalario y la conexión de Cercanías.

Durante su estancia en el municipio, ambos dirigentes han participado en un acto político celebrado en la sede local de Izquierda Unida (IU) para exponer sus propuestas de cara a las elecciones generales que se celebrarán el próximo domingo, 29 de noviembre, según ha trasladado la formación política en una nota.

En su intervención, Santiago ha reclamado la construcción de un centro hospitalario que ponga fin a la dependencia sanitaria de la localidad respecto a Sevilla capital, así como inversiones ferroviarias para acercar la red de Cercanías a Morón de la Frontera.