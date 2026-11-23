El cabeza de lista de Frente Amplio por Sevilla al Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, se reúne con la platanforma en contra de una planta de biogás cerca de Bollullos de la Mitación (Sevilla). - FRENTE AMPLIO ANDALUZ

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Frente Amplio por Sevilla al Congreso de los Diputados, Enrique Santiago, ha mostrado su rechazo a la instalación de una planta de biogás en las cercanías de Bollullos de la Mitación, en el vecino término de Benacazón (Sevilla).

Según ha indicado la coalición en una nota, Santiago mantuvo una reunión este domingo con con las plataformas que se oponen a la instalación.

En esta línea, Santiago ha defendido que la transición hacia energías limpias "debe hacerse teniendo en cuenta a quiénes pueden afectar, máxime cuando hay viviendas cerca de la proyectada planta, que produciría residuos y malos olores en el pueblo y en el entorno de Doñana".

"El tratamiento de los residuos debe realizarse allí donde se producen, no trasladarlos a donde molestan", ha señalado en referencia a la planta promovida por AGR Biogás, que podría tratar hasta 140.000 toneladas al año de residuos orgánicos, ganaderos y purines.

Santiago ha explicado que el tráfico de camiones afectaría al casco urbano de Bollullos de la Mitación y perjudicaría los desplazamientos del lince ibérico, cuyo corredor de movimiento atraviesa el término de Bollullos.