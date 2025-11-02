La Fundación Biodiversidad en Sevilla muestra obras de Adrián Pujol realizadas en Doñana "a la intemperie"

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto AVE Doñana, plataforma internacional que une arte, ciencia y conservación del patrimonio natural, ha presentado su nueva programación anual con un amplio calendario de actividades culturales y de divulgación que se desarrollará entre octubre de 2025 y marzo de 2026 en la sede de la Fundación Biodiversidad, dependiente del Miteco, en el Patio de Banderas de Sevilla.

En este sentido, la programación se inaugura con la exposición 'Genius Loci. Doñana a la intemperie', del artista Adrián Pujol (Palma, 1948), que podrá visitarse hasta el 19 de marzo de 2026. La muestra, integrada por 14 obras --ocho pinturas y seis acuarelas--, es el resultado de una residencia artística en el Parque Nacional de Doñana, donde el artista "convivió con el territorio y con investigadores de la Estación Biológica de Doñana-CSIC", informa la entidad.

Esta exposición inaugura la nueva fase del proyecto AVE Doñana, que desde su creación se ha consolidado como un programa pionero destinado a despertar conciencia ambiental a través del arte contemporáneo, integrando residencias artísticas, investigación científica, diálogo cultural y educación ambiental.

Concebido y dirigido por la Fundación Maldonado Education Through Art (META Miami), en colaboración con la Fundación Biodiversidad, la Estación Biológica de Doñana-CSIC y Henrique Faria NY, el proyecto fomenta la cooperación entre artistas, científicos y ciudadanía para promover una nueva sensibilidad hacia la naturaleza.

Adrián Pujol convierte la pintura "en una herramienta de observación del paisaje y en un registro de sus transformaciones". Trabajó "literalmente" a la intemperie, con los lienzos extendidos sobre la arena y expuestos al viento, la lluvia o la luz cambiante.

Durante semanas habitó enclaves como Martinazo, Santa Olalla o el Caño del Sopetón, acompañado por la científica Guyonne Janss (EBD-CSIC) y el naturalista Noé Garrido, que documentaron el proceso. Esta práctica radical, que une el gesto pictórico con la observación ambiental, convierte cada obra en un testimonio de la interacción entre arte, espacio, clima y territorio.

Pujol sostiene que "pintar en Doñana es aceptar la intromisión de lo imprevisible, la imposibilidad de controlar". En este sentido, los comisarios de la exposición, Milagros Maldonado y Henrique Faria, destacan el valor de este proyecto "como experiencia de conexión profunda entre arte y entorno, en la que el artista no se limita a representar la naturaleza, sino que la deja intervenir activamente en el proceso creativo".

En sus lienzos "se reconocen la fuerza y la delicadeza del ecosistema", desde las dunas y las marismas hasta las huellas humanas que las atraviesan. Obras como 'El Caño de Martinazo', 'Dunas y corrales hacia el Cuartel Viejo' u 'Océano Atlántico' desde las dunas traducen la energía del territorio en ritmo y color, mientras que las acuarelas, más íntimas y transparentes, reflejan la fragilidad del equilibrio natural.

PROGRAMACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN

La programación de esta segunda edición amplía el alcance de AVE Doñana con un "completo recorrido" de exposiciones, conferencias, mesas redondas y proyecciones que "conectan la creación artística con la investigación científica y el pensamiento ambiental". A lo largo de cinco meses, el público podrá participar en los 'Diálogos entre Arte y Naturaleza'.

En esta serie de encuentros con especialistas en arte, geografía, ecología y arquitectura, se abordarán temas como los paisajes de interés cultural de Doñana, el seguimiento científico interdisciplinar, la geografía del Parque Nacional, la custodia del territorio o los cambios históricos de la marisma del Guadalquivir y su biodiversidad, con la participación de expertos como Pedro Jordano, Juan Ojeda, Jacinto Román, Miguel Clavero, Rocío Silva, Víctor Fernández o Víctor Gutiérrez, entre otros.

El programa incorpora además el ciclo de cine Doñana como inspiración, organizado junto al Cineclub Vida, que incluirá proyecciones de títulos esenciales para la memoria visual del parque, como 'Marisma y el llano', 'Rocío y José', 'Doñana, donde el agua es sagrada' o 'El último oasis', acompañadas de presentaciones y coloquios con figuras vinculadas a la investigación y la divulgación ambiental.