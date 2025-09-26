Fundación Cajasol (Sevilla) celebra su "apuesta firme" por el deporte provincial: "Queremos ser un compañero de viaje"

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, junto a los equipos de rugby, balonmano, baloncesto y voleibol de la fundación. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, ha recibido este viernes en la sede de la entidad a los cuatro clubes de la ciudad y provincia que patrocinará en esta próxima temporada 2025/26, entre ellos el club de Balonmano 'Cajasol Sevilla Proin'; el de baloncesto femenino 'Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino'; el de voleibol 'Fundación Cajasol Andalucía' y el de Rugby 'Cajasol Real Ciencias Sevilla'. Así, Pulido ha trasladado su "apuesta firme" por el deporte. "No queremos ser un patrocinador, queremos ser un compañero de viaje en las victorias y en las derrotas", ha añadido.

La Fundación ha destacado que, con este acto, ha querido "celebrar su apuesta decidida por el deporte, así como abrir las puertas de la entidad para que todos los jugadores y jugadoras que conforman los clubes conozcan y formen parte de lo que la Fundación Cajasol lleva a cabo".

De esta manera, durante el acto Pulido ha transmitido "el compromiso con cada una de las personas que forman parte de los diferentes clubes, desde los presidente y equipos directivos hasta cada uno de los jugadores".

Además, ha explicado que creen "firmemente en el deporte como herramienta de transformación social, integración y desarrollo, especialmente entre los más jóvenes", al tiempo que ha añadido que "con esta nueva apuesta que llevamos a cabo, los clubes afrontaréis una nueva etapa, marcada por el compromiso, el crecimiento y la consolidación de proyectos deportivos que trascienden lo puramente competitivo, apostando por la inclusión, la igualdad y la excelencia".

Este respaldo institucional "refuerza el compromiso de la entidad con el talento local y con el impulso de iniciativas que contribuyan al progreso de la comunidad". En este sentido, ha destacado que los jugadores son "un espejo para los más jóvenes", por lo que ha señalado que "queremos construir con ellos la sociedad del futuro".

Así, ha incidido en que la fundación "no viene solo a poner un nombre en una camiseta" sino que llega "a caminar juntos, hombro con hombro".

Pulido, además, ha enmarcado que "esta alianza no es solo entre la Fundación y los clubes, es entre instituciones, deportistas, entrenadores, familias y comunidad". En este sentido, ha afirmado que "no solo queremos estar cuando se gana. Queremos estar siempre: en la formación, en los entrenamientos, en las iniciativas sociales, en la grada, en el corazón de cada proyecto".