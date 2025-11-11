Fundación Cruzcampo gradúa en Sevilla a su quinta promoción de jóvenes talentos en hostelería

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Cruzcampo ha celebrado la graduación de la quinta promoción de su programa de becas Talento Cruzcampo, una iniciativa de la acción social de Heineken España que prepara a jóvenes de toda España para incorporarse al sector hostelero con formación práctica, acompañamiento y oportunidades reales de empleo.

Según ha informado la entidad en una nota, el acto, celebrado en Torre Cruzcampo, espacio de formación inaugurado el año pasado por la compañía en Sevilla, ha contado con la participación de la presidenta de la Fundación y directora de Asuntos Corporativos de Heineken España, Carmen Ponce, y la directora de Fundación Cruzcampo, Regla Bejarano. También han asistido autoridades de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla, representantes de entidades colaboradoras y familiares de los alumnos.

En esta edición, los jóvenes graduados culminan un itinerario formativo que combina aprendizaje en aula, mentoría profesional y prácticas en restaurantes de referencia, alcanzando una tasa de empleabilidad del 80%.

Durante su intervención, Carmen Ponce ha destacado que "esta quinta promoción simboliza el propósito con el que nació la Fundación hace 30 años: apoyar el talento joven y brindar oportunidades reales de futuro".

La ceremonia, celebrada en el marco del 30 aniversario de Fundación Cruzcampo y presentada por el comunicador Daniel del Toro, ha contado con la presencia de la directora general de Empleo, Familia, Igualdad y Asociaciones del Ayuntamiento de Sevilla, Laura Martínez, el delegado del Gobierno en Sevilla, Ricardo Sánchez, y el director general de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Junta de Andalucía, Francisco José Mora. También han asistido representantes de entidades colaboradoras como La Caixa, Covap, Refrival, DHL, Deoleo, Compass Group, Boortmalt y Labmatic, entre otros aliados de la iniciativa.

Desde su lanzamiento en 2021, Talento Cruzcampo ha formado a más de 300 jóvenes en hostelería y gestión, con una metodología basada en la práctica real y la mentoría con profesionales del sector. El programa se desarrolla en Factoría Cruzcampo y Torre Cruzcampo, espacios que reinvierten todos sus beneficios en becas de formación, consolidando el modelo social de la Fundación.

Con esta nueva promoción, Fundación Cruzcampo reafirma, según asegura, su compromiso con la empleabilidad juvenil, la hostelería como motor de progreso y el desarrollo económico y social de Andalucía y España, sumando más de 17.000 alumnos formados y más de 100.000 beneficiarios directos e indirectos en tres décadas de actividad.