Fundación Cruzcampo prepara 'La Otoñá': Un encuentro alrededor de la historia de la cerveza en Sevilla

FUNDACIÓN CRUZCAMPO

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con el cambio de estación, Fundación Cruzcampo, el brazo social de Heineken España, convertirá a Factoría Cruzcampo en el epicentro de la cultura cervecera sevillana con 'La Otoñá', una cita que, del 19 de octubre al 22 de noviembre, reunirá planes, encuentros y sabores de temporada en la fábrica original de Cruzcampo.

Según ha detallado la Fundación en un comunicado, 'La Otoñá' ha nacido con el doble propósito de celebrar y compartir un legado cervecero que forma parte de la identidad de la ciudad y, al mismo tiempo, contribuir a la formación y empleabilidad de los jóvenes a través de la hostelería.

De esta manera, los asistentes podrán adentrarse en el proceso de elaboración de la cerveza a través de la visita a fábrica, un recorrido guiado por de Factoría Cruzcampo para conocer de cerca ingredientes, procesos y secretos cerveceros.

También podrán ponerse al otro lado de la barra con el Taller de cerveza, donde aprenderán junto a maestros cerveceros las claves para servir una caña perfecta.

Para quienes quieran profundizar en el legado de la marca, la Ruta Cruzcampo, propondrá una inmersión en la historia de la fábrica original combinando patrimonio, experiencias inmersivas, taller de tiraje y degustación.

CATA ARMONIZADA Y CERVEZA DE EDICIÓN LIMITADA

La programación se completará con la Cata armonizada, una experiencia guiada para descubrir cervezas de edición limitada maridadas con tapas elaboradas por los alumnos de la Escuela de Hostelería de Fundación Cruzcampo.

Además, durante La Otoñá, Factoría Cruzcampo se convertirá en un espacio abierto para compartir en torno a una cerveza, donde cada noche se ofrecerán aperitivos y tapas exclusivas inspiradas en productos de temporada y en las maltas con las que se elaboran las cervezas de la casa.

Asimismo, la programación incluirá convocatorias abiertas para asistir a las charlas divulgativas '1904: la cerveza en Sevilla', el 21 y 22 de octubre, una propuesta que acercará al público los orígenes de la fábrica y la huella que la cultura cervecera ha dejado en la ciudad.

En este contexto, 'La Otoñá' se convertirá en una invitación a regresar al origen de la cerveza en Sevilla a través de un adelanto de las experiencias permanentes que Factoría Cruzcampo incorporará a su programación a partir de 2027. Todas las actividades que acogerá Factoría Cruzcampo responden al propósito social que impulsa la labor de Fundación Cruzcampo desde hace más de 30 años.

Más allá de acercar la cultura cervecera a la ciudadanía y poner en valor un legado que forma parte de la historia de Sevilla, cada experiencia contribuye directamente a generar oportunidades para los jóvenes.

Los ingresos obtenidos a través de las visitas, catas, talleres y actividades gastronómicas se destinan a impulsar la labor social de la Fundación, financiar becas y reforzar programas de formación y empleabilidad como Talento Cruzcampo.