El GAR de la Policía Local de Sevilla evita una agresión por violencia de género con la detención de un hombre

Agentes del GAR de la Policía Local de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Apoyo y Reacción (GAR) y el Grupo Diana de Policía Local de Sevilla han evitado una agresión por violencia de género mediante la detención de un hombre armado, con un amplio historial delictivo por amenazas graves y por quebrantar una orden de alejamiento.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, los agentes de Diana han atendido a la víctima, quien ha relatado la indumentaria y las presuntas amenazas de muerte que había recibido por parte del presunto agresor, que fue identificado por el GAR cuando se dirigía dirección al domicilio de la víctima, con intención de acceder al mismo, por lo que fue detenido. En el registro del vehículo del implicado se han incautado dos cuchillos, un hacha y un pico.

La intervención se desencadenó el pasado lunes, 3 de agosto, durante un despliegue preventivo del GAR en la zona este como refuerzo urgente tras la alerta del Grupo Diana, unidad especializada en violencia machista.

Asimismo, el operativo policial del GAR se ha extendido durante la jornada en la zona Este-Alcosa-Torreblanca y El Cerro-Amate, donde se han realizado tres detenciones, el presunto agresor machista y otras dos personas con reclamaciones judiciales pendientes, 65 personas identificadas y 15 vehículos inspeccionados además de cinco actas levantadas por tenencia o consumo de sustancias estupefacientes.